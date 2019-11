In Amsterdam krijgt de Sint een extra taak: ‘Betrek iedereen bij het feest’

De familie Herian uit India. Beeld Malika Sevil

De 81ste intocht van Sinterklaas in Amsterdam lijkt misschien op die van andere jaren, maar heeft vanaf dit jaar een extra opdracht meegekregen: kinderen en ouders die niet met Sinterklaas zijn grootgebracht mee laten vieren. Expats, statushouders en families met een oorsprong van Marokko tot India. Probeer ze te betrekken bij het Sinterklaasfeest.

Het staat allemaal in een beleidsplan van de Stichting Sinterklaas in Amsterdam (SSIA), maar de goede verstaander kon Sinterklaas zondagmiddag bij zijn ontvangst bij het Scheepvaartmuseum ook op deze ambitie betrappen. “Willen alle kinderen die ook een andere taal spreken voor mij een gedicht schrijven in die andere taal. Dan heeft onze vertaalpiet ook wat te doen.” Daarbij werd de Sint door twee Amsterdammertjes welkom geheten in het Moluks en Arabisch. Dat was ook niet voor niks.

Want als je geen energie meer hoeft te steken in geruzie over de kleur van de piet, dan blijkt er ruimte voor heel veel meer dan alleen het zonder kleerscheuren doorkomen van de intocht. Voor maatschappelijke verdieping bijvoorbeeld. Waar de voorbereidingen in veel andere steden werden gekaapt door kopzorgen over de locatie van de demonstratievakken, de politie-inzet en de veiligheid, ging het in de aanloop naar de 81ste intocht in Amsterdam over hele andere zaken. Zes jaar geleden werd in Amsterdam al een keuze gemaakt om geleidelijk de Zwarte Piet te transformeren tot Schoorsteenpiet.

Het is tijd voor een verdere evolutie van deze traditie, vindt de SSIA: Hoe zorg je ervoor dat iederéén zich uitgenodigd voelt door de goedheiligman? Hoe betrek je expats bij de sinterklaastraditie? En statushouders? En hoe vind je vrijwilligers in buurten waar mensen niet vanzelfsprekend met Sinterklaas worden grootgebracht?

‘Verbinder’

Samira Bouchibti, sinds vorig jaar voorzitter van de SSIA, is met haar bestuur gaan kauwen op de vraag: Wat leert Sinterklaas ons nou? “Wat wil hij ons meegeven? Hij is barmhartig, hij is iemand die geeft, hij staat voor verbinding, ontmoeting, tolerantie en inclusie. Sinterklaas is van ons allemaal. Een verbinder. Dat willen we meer naar buiten brengen.”

Dus gaat hij, koud bekomen van de intocht, morgen gewoon weer op pad. En overmorgen. Andere jaren ging hij ook al naar de zieke kinderen in de ziekenhuizen, maar dat maatschappelijke programma wordt nog verder uitgebreid. “Wij vinden het belangrijk dat hij ook daar op bezoek gaat waar het niet vanzelfsprekend is,” zegt Bouchibti. “Sinterklaas komt vanzelf wel in een winkelcentrum of op school. Maar wij willen dat hij ook op bezoek gaat bij ouderen, vluchtelingen en zieke kinderen. Niet alleen binnen de ring, maar ook zeker daarbuiten.”

In een van de projecten geven de kinderen van het Sint Nicolaaslyceum uit Zuid gedichten en cadeaus aan ‘De moeder van Zuidoost’ Regina Mac-Nack, die ze binnen haar stichting weer kan doorgeven aan kinderen uit gezinnen die weinig geld hebben. Ook is er een bijeenkomst in de A’DAM Toren waar Sinterklaas een ontmoeting heeft met kinderen die het niet breed hebben.

Als de nieuwe Sint-interim Christiaan Bramer, een man met een pronte neus en een paar pretogen boven de witte baard - de stad intrekt voor de parade, gaat de familie Herian uit India een broodje eten. Radhika Gupta (41) vindt het heel sympathiek dat Sinterklaas de nieuwelingen bij het feest wil betrekken. Zijzelf zijn wel heel gloednieuw, zegt ze. Haar man Jojoe (43, IT-consultant) en de kinderen Manan (12) en Rishan (9) wonen koud drie weken in Nederland en staan meteen al bij de intocht. “Pepernoten?! Zijn dat die kleine bruine dingen die ze telkens uitdelen? Ja, die zijn lekker.” De kinderen mogen de schoen nog niet zetten, besluiten de ouders ter plekke. “Misschien volgend jaar.”

Even verderop zet de Poolse Tomasz Swierzecwski (37, accountant) zijn zoon Antoni (3) op de fiets. Swierzecwski woont nu 4,5 jaar in Nederland en viert voor de tweede keer Sinterklaas. “Wij kennen de Kerstman, met rendieren enzo. Het is even schakelen, een Sinterklaas uit Spanje. Maar Antoni krijgt het toch allemaal mee op de dagopvang. Dus natuurlijk vieren wij het mee.” Na urenlang langs de kant te hebben gestaan - vader en zoon hebben zowel de boottocht als de parade door de stad meegepikt - gaat Antoni enigszins verkleumd naar huis.

Vader Tomasz met zijn zoon Antoni. Beeld Malika Sevil

Rond half vier mag ook Sinterklaas aan zijn weekend beginnen. Even dan. Bouchibti: “Als de intocht klaar is, dan begint het voor ons pas. De Sint is tot 6 december volgeboekt.”