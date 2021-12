In Amstelveen doodgeschoten man is voor afpersing veroordeelde Itzhak Meiri (56) uit Almere

Amstelveen, 22 december 2021. Beeld Jean-Pierre Jans

Itzhak Meiri (16 december 1965), afkomstig uit Israël, was sinds begin 2014 ‘chief financial officer’ van de firma Sea of Love Cosmetics, in parfums en make-up – voornamelijk ‘producten uit de Dode Zee’, zoals hij het zelf zei.

Geblokte vijftiger

Amsterdamse zakenlieden en criminelen kenden de geblokte vijftiger als sterke arm en afperser.

De recherche waarschuwde hem de laatste jaren meermaals dat hij op de nominatie stond geliquideerd te worden. Dat gebeurde voor zover bekend het laatst afgelopen zomer.

Twee verdachten die door justitie werden beschuldigd van het voorbereiden van de moord op de Turks-Nederlandse drugshandelaar Ahmet G., beraamden volgens justitie eerder ook al plannen om Itzhak Meiri te doden. (Ahmet G. was in 2019 aan de dood ontsnapt toen hij en zijn dochter van 17 werden beschoten bij hun toenmalige woning in Amstelveen.) Op een bij het duo aangetroffen sd-kaartje stonden beelden van Meiri’s huis in Almere. Onder diens auto was een peilbaken bevestigd waarmee zij Meiri leken te volgen.

Voor de beschuldiging dat de twee het als ‘spotters’ (observanten) op Meiri hadden voorzien, was uiteindelijk onvoldoende bewijs, dus ze werden niet vervolgd voor die moordplannen.

Strandkleding in de rechtbank

In 2006 was de demonstratief in strandkleding gestoken Meiri samen met zijn toenmalige advocaten mopperend weggelopen uit de rechtbank in Dordrecht. Die behandelde zijn meervoudige afpersingszaak omdat de Amsterdamse rechtbank te druk was. Meiri erkende de Dordtse rechtbank niet, wat tot de nodige consternatie leidde.

In zijn afwezigheid beschreef de officier van justitie hem toentertijd als ‘een professional’ die zich ‘langdurig en stelselmatig opdrong aan zijn slachtoffers, zonder mededogen’. Dat ging om zakenlieden die kwetsbaar leken. De aanklager, toen: “Meiri creëerde, op al dan niet subtiele wijze, een bijzonder grote angst en dreiging. Hij vrat zich in en maakte gebruik van het netwerk en de contacten van zijn slachtoffers. Hij trachtte zich een weg te banen naar de bovenwereld.”

Justitie eiste in de strafzaak acht jaar cel én de ‘ontneming’ van 1,9 miljoen euro aan afpersgeld – wat grofweg neerkomt op het bedrag van vier miljoen gulden dat Meiri van de Amsterdamse vastgoedondernemer Erik de Vlieger zou hebben afgepakt. Voor die ‘ontneming’ vond de rechtbank het te vroeg, maar Meiri kreeg wel de gevorderde celstraf. De rechtbank achtte óók bewezen dat De Vlieger bij die afpersing door Meiri in de kofferbak van een auto is gegooid en een pistool tegen het hoofd heeft gekregen – hetgeen De Vlieger altijd had weersproken.

Het gerechtshof in Den Haag was twee jaar later uiteindelijk iets milder en hield het op 6,5 jaar cel. Net zoals de rechtbank achtte het hof bewezen dat zakenman De Vlieger het belangrijkste slachtoffer van Meiri was geweest, hoewel De Vlieger zelf altijd stellig heeft ontkend te zijn afgeperst.

Het hof zag voldoende bewijs dat De Vlieger in 2000 aan Meiri op oneigenlijke gronden vier miljoen gulden had betaald, omdat hij na een conflict met een zakenpartner over een pand in de Spuistraat werd bedreigd. De Vlieger zou tijdens een ruzie in het toenmalige Amsterdamse café Vak Zuid, onder in het Olympisch Stadion, hebben gezegd dat hij lijfwacht Meiri van deze zakenpartner ‘zo onder de asbak zou schuiven’.

Dat verhaal zou Meiri hebben bereikt, die financiële genoegdoening zou hebben geëist voor die belediging en schending van zijn eer.

‘Dreigen met verkrachting’

Ook andere zakenlieden zouden door Meiri onder zware druk zijn gezet. Zo zou hij een mes in de tafel hebben geplant waaraan een ondernemer zat. Andere zakenlieden zou hij hebben bedreigd met onder meer ‘zeer grof geweld’ en verkrachting. Voorts zou Meiri zijn afperswinsten hebben witgewassen, waarbij hij valsheid in geschrifte had gepleegd.

Woensdagmorgen werd Meiri in de Wieringerstraat in Amstelveen doodgeschoten. De recherche houdt sterk rekening met een liquidatie.

Op Burgernet ging een bericht uit over de vermoedelijke schutter. De politie zoekt een man van ongeveer 20 jaar en 1.80 meter lang, in een zwarte blouse, een spijkerbroek en een zwarte muts. Volgens werklui heeft de politie een telefoon gevonden bij een BMW die in de omgeving van de schietpartij geparkeerd stond. Rechercheurs doen uitgebreid onderzoek.

AMSTELVEEN: IVM schietpartij, omg Rembrandtweg Aveen, zkt de Politie, Man 20jr, 180cm,zw blouse, spijkerbroek. Zw Beaniemuts. Ziet u deze persoon, niet benaderen bel 112! https://t.co/uN8RQ5wuVt — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) 22 december 2021