In Almere geliquideerde 'Ali' achter beruchtste aanslag Iran

Dat Reza Kolahi Samadi doodgemoedereerd een nieuw leven heeft kunnen beginnen in Nederland kan leiden tot een hevige diplomatieke rel met Iran.



Vanuit een rijtjeshuis in de Hendrik Marsmanstraat in Almere leidde 'Ali Motamed' een rustig bestaan als elektromonteur, die bij de politie geheel onbekend was. Gezien zijn achtergrond lijkt een politiek motief voor de liquidatie het meest voor de hand te liggen, want ook uit het uitvoerige rechercheonderzoek rezen geen andere motieven op.



De Twins

De twee Amsterdamse verdachten van het uitvoeren van de moord stonden vrijdagmiddag voor het eerst voor de rechtbank in Lelystad. Het gaat om Anouar A.B. (28) en Moreo M. (35).



Anouar A.B. is een jongere broer van 'de Twins', criminelen uit Amsterdam-West. Zelf maakte hij deel uit van de Top 600. Moreo M. is een eerder veroordeelde crimineel uit Amsterdam-Zuidoost.



Ze kwamen in beeld van de recherche doordat hun versleutelde PGP-Blackberry's tot drie keer toe meereisden met auto's die de daders van de aanslag hadden gebruikt, waaronder een gestolen BMW die in de regio Utrecht was aangeschaft.



