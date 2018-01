In 2017 huurden 800.000 mensen bij Amsterdamse Airbnb

Hoeveel nachten deze mensen in totaal in Amsterdam verbleven en met hoeveel mensen ze de kamer huurden, is niet bekendgemaakt.



In heel Nederland trok het bedrijf afgelopen jaar 1,7 miljoen toeristen uit binnen- en buitenland. In 2016 waren dat er nog 1,4 miljoen. Van alle gasten kwam 19 procent uit ons eigen land.



Airbnb gaf de cijfers in aanloop naar een hoorzitting die woensdagmiddag in de Tweede Kamer wordt gehouden over de spreiding van toerisme in Nederland.



Nu gaat het leeuwendeel van de toeristen naar Amsterdam, waardoor de hoofdstad te maken heeft met drukte.



Buiten het centrum

Amsterdam is volgens Airbnb de meest populaire stad. Het grootste deel van de 800.000 mensen, 71 procent, verbleef buiten het stadscentrum, benadrukt het bedrijf. Vooral Noord en Amsterdam-West waren in trek.



Eerder liet Airbnb weten dat er 19.000 verhuurders zijn in Amsterdam.



Ondanks de populariteit van Amsterdam ziet Airbnb de grootste groei in regio's buiten de hoofdstad. Daar verbleven 50 procent meer mensen dan in 2016.



De massa

Vooral het Limburgse Valkenburg, het Zeeuwse Scharendijke, Augustinusga in Friesland en het Drentse Tynaarlo zagen een grote groei: daar verbleven afgelopen jaar 100 procent méér mensen dan in 2016.



Wethouder Udo Kock van de gemeente Amsterdam schrijft voorafgaand aan de hoorzitting aan de Kamer dat er meer gedaan moet worden aan de promotie van toeristische trekpleisters buiten Amsterdam.



Adviesbureau LAgroup, dat woensdagmiddag ook in de Kamer spreekt, stelt dat er van Amsterdam een grote aantrekkingskracht uit gaat.



Toeristen volgen nu eenmaal de massa, stelt directeur Stephen Hodes in zijn brief aan Kamerleden.



