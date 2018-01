In 2 jaar tijd 50 schoolpleinen opgeknapt

Scholen konden subsidie aanvragen, tussen de 20.000 en de 70.000 euro, voor de opknapbeurt. 50 scholen zijn nu aan bod gekomen, er is nog geld voor 15 nieuwe renovaties. Die staan voor dit jaar op de planning.



Gebieden waar kinderen weinig buiten spelen of gemiddeld aan de dikke kant zijn, kregen voorrang: grote delen van Nieuw-West, Zuidoost, Oost en Noord. Maar ook acht pleinen in Zuid zijn aangepakt.



De speelpleinen moesten avontuurlijker worden en kinderen meer uitdagen. Groen op pleinen dempt bovendien geluid, maakt het in de zomer koeler en vermindert de belasting van de riolering bij heftige regenval.



Uitzondering

Belangrijk in de aanpak, de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen, was het openbaar toegankelijk maken van de ruimte. Zo kunnen kinderen na school op meer plekken buiten spelen.



Bij 31 scholen is gezorgd dat het hek na school open wordt gezet (en wordt gesloten op een tijdstip dat de meeste kinderen thuis zijn).



Een uitzondering is gemaakt voor scholen voor kinderen met gedragsproblemen of handicaps, of wanneer gevreesd werd voor vandalism.