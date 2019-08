Imposante driemaster Amerigo Vespucci voor drie dagen in Amsterdam

De Italiaanse driemaster Amerigo Vespucci. Beeld Maarten Boswijk

De Amerigo Vespucci uit 1931 ligt er schitterend bij, de imposante drie houten masten in het zonnetje, maar wel onder donkere wolken. Het hout glimt bijna nog meer dan al het koper.

Enkele tientallen jonge mariniers staan net in de houding op het dek en de loopbrug. Iemand fluit een paar keer op een fluitje. De mariniers salueren en verlaten het schip.

Ze hebben de rest van de middag vrij om Amsterdam te bezoeken, vertelt kapitein-luitenant-ter-zee Rino Gentile even later aan boord. “We blijven drie dagen in Amsterdam. De vierhonderd bemanningsleden zijn in teams gedeeld, zodat iedereen een middag vrij heeft.”

Goed nieuws voor Amsterdammers: die dagen is het marineschip gratis te bezoeken: dinsdag en woensdag van 10.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Dan vertrekt de Amerigo Vespucci naar Alicante en uiteindelijk terug naar Livorno, waar de reis begin juli begon. De drie maanden durende vaart is onderdeel van de opleiding voor nieuwe kadetten van de Italiaanse marineschool in Livorno. Deze lichting telt 121 studenten, waaronder 28 vrouwen.

In Italië werd het schip dagelijks door tienduizend mensen bezocht, en daarna in Lissabon, Dublin, Bergen en Rostock zo’n vier, vijfduizend bezoekers per dag.

Gentile: “We hopen ook op zulke aantallen in Amsterdam.”

Enkele kadetten vertellen waarom ze deze opleiding zijn begonnen. Anna Latini: “Ik hou van de zee en de wereld rondreizen.”

Onderdeel van de zee

Alberto Del Maestro vertelt hoe hij deze week door de regen de mast in moest klimmen om de zeilen los te maken. “Je voelt de wind in je gezicht, proeft de zoute zee. Je voelt je dan echt een onderdeel van de zee.”

Het duo loopt naar de hoogste van de drie masten, de middelste, 54 meter hoog. Klimmen gaat tot helemaal boven, wel met een veiligheidsriem met drie sloten. De Maestro: “Vanochtend zat ik nog helemaal boven. Dat is hoog, ja.”

Latini: “Het is prachtig, i love it!”

De Maestro: “Kadetten wachten op het moment dat ze weer de mast in mogen. Er zijn maar weinig mensen ter wereld die dit mogen, en wij behoren tot die mensen.”

Nog maar wat data: de Amerigo Vespucci is 101 meter lang, 7.30 meter diep, heeft 36.000 meter touw en 2664 vierkante meter zeil. De binnenvertrekken van de boot zijn niet bezichtigen, wel het hele bovendek, waaronder de stuurcabine met vier stuurwielen.

Schommelen

Wat gaan de kadetten doen als zij hun middagje vrij hebben in Amsterdam?

Del Maestro, wijzend naar de A’dam Toren: “Naar die schommel daar. Dat hebben we in Italië niet.”