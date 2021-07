‘Imponerende’ coronamars trekt duizenden bezoekers. ‘Je suis Jürgen Conings’

Protest op Geuzenveld. Beeld Amaury Miller

Op de Polderheuvel in de Tuinen van West hangt een festivalsfeertje, met bijbehorende wietlucht. Veel mensen met vlaggen, anderen met een krentenbol. Een man rolt een karretje met een enorme geluidsbox, met een sticker ‘Born to be free’. Een andere man draagt een shirt met ‘Ik heb schijt aan de overheid’. Een liefde voor tatoeages heeft hij wel.

Het is lastig schatten hoe groot de opkomst is, maar de organisatie kan tevreden zijn. Het moeten er duizenden en duizenden zijn. Ze spreken dialecten uit het hele land. Een draaiorgel zorgt voor dat fijne oudhollandse sfeertje. Het groepje dat zich verkleed als zogenaamde oud-militairen is er ook weer bij, nog altijd even knullig.

Vijfde dimensie

De organisatie roept om dat alle vlagdragers zich links van het veld moeten melden, over een kwartier begint de mars. “En we zoeken nog twee vrijwilligers. Dan loop je vooraan en sta je mooi in de krant. Nog twee vrijwilligers!”

Deze zogenoemde World Wide Demonstration is een demonstratie voor vrijheid in het algemeen en voor hun kinderen in het bijzonder, en tegen ‘medische apartheid’, onder veel meer. Zo blijft 5G ook een grote zorg. ‘No 5G, yes 5D’ staat op een protestbordje. Dat staat voor 5e dimensie.

Snollebollekes

‘Je suis Jürgen Conings’, de paramilitair die België enkele weken uit woede om de coronamaatregelen in de greep hield, staat op het shirt van een man in een korte rode broek. Verder is het een gemoedelijke en vrolijke bende. Ze zingen You never walk alone, uiteraard ook Leef alsof het je laatste dag is, en ze dansen van links naar rechts op Snollebollekes.

Het is al met al een indrukwekkend lange stoet die door Geuzenveld trekt. De agenten die in een patrouillebusje over het fietspad meerijden, amuseren zich ook uitstekend, zo te zien. Bewoners hier en daar kijken met milde verbazing toe. Zo vaak zien ze dit niet, het is hier geen Museumplein.

Hardnekkige strijd

De riedel is inmiddels wel bekend. Stop verplichte vaccinatie, stop met liegen op televisie, stop de MSM (mainstreammedia). Zodra de verslaggever iets in zijn blocnote schrijft (dit bijvoorbeeld) kan hij rekenen op smalende blikken. Hun strijd is hardnekkig en het geloof in hun uiteindelijke gelijk sterk. ‘Zolang jullie slapen, zal ik voor jullie vechten’ staat op het bord van een vrouw. ‘Zo’n goeie hebben wij nog nooit gehad’ speelt het draaiorgel.

In de Sam van Houtenstraat staat de stoet even stil, de lange straat stroomt meteen helemaal vol. Vanaf de flatgalerijen keken vele gezinnen toe, gekleed in gewaden uit alle windstreken. Ze lachen en maken filmpjes.

Opkomst

“Ben je aan het tellen?” vraagt een vrouw met een walkie-talkie en een rood hesje met ‘sfeerbeheer’. Ze is van de organisatie en heet Ineke. En achternaam? “Ineke.”

Zelf schat Ineke een opkomst van 30.000 mensen, met het optimisme dat organisatoren van protestbijeenkomsten wel vaker hebben. “Om elf uur dacht ik nog: dit wordt niks. Maar ineens kwam de meute, het hield maar niet op.”

Wakker

In de hele wereld worden op dit moment demonstraties gehouden, vandaar ook de naam World Wide Demonstration. In Nederland is dit de derde keer. Op eerdere edities van de demonstratie kwamen ook al duizenden mensen op af. Ineke: “Ik ben blij dat we deze mars in deze wijk mogen houden. Dat mensen hier ook wakker worden.”

Het is inderdaad een gezellige toestand. Ineke: “Dit is niet voor de gezelligheid! Dit gaat om vrijheid!”

Gesprek

Bij die vrijheid ging het anders een paar weekenden geleden meteen weer helemaal mis. Ineke: “Ik vind een jaar binnen zitten wel genoeg. Wat is er aan de hand in Nederland? Het gaat helemaal fout, want er is meer aan de hand. Wat willen ze van de mensen?”

Nou? Wat dan precies, en wie? Ineke: “Kijk naar Limburg! Wie kwamen daar helpen? De boeren!”

Een imponerende protestmars kunnen die wappies wel organiseren, een gesprek blijft lastig.