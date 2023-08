Impact op buurt is groot na dodelijke steekpartij Robert Scottstraat: ‘Ik was bang om hem tegen te komen’

De shock is nog steeds groot bij de bewoners van de Robert Scottstraat, waar dinsdag een dodelijke steekpartij was. De verdachte, die schreeuwend op het balkon stond, blijkt geen onbekende in de buurt en heeft eerder voor overlast gezorgd. ‘Ik was bang om hem tegen te komen.’

Het is dinsdagochtend kwart voor negen als uit een portiekwoning in de Robert Scottstraat in West een 29-jarige man komt gestrompeld. Hij bloedt hevig. Terwijl een overbuurvrouw naar hem toe rent en het alarmnummer belt, zakt hij op de stoep in elkaar. Hij wijst omhoog, zijn 25-jarige huisgenoot is nog binnen.

Dan verschijnt op zijn balkon op tweehoog zijn 36-jarige onderbuurman Tolga Ö. Hij heeft een groot keukenmes in zijn linkerhand, in zijn rechter houdt hij een sigaret. Zijn witte shirt zit onder de bloedvlekken. Ö. wijst en zwaait met het mes. Een paar minuten later is de straat afgezet; het staat er vol met politie en ambulance.

Ö. schreeuwt, veelal onnavolgbaar, in het Turks en Nederlands vanaf het balkon. “Hij heeft twee liter bloed verloren,” roept hij bijvoorbeeld. En: “Bel AT5!” Af en toe pauzeert hij om een trek van zijn peuk te nemen. Als de politie zegt dat Ö. het mes naar beneden moet gooien, roept hij: “Waarom?”

Het 29-jarige slachtoffer, dat door de overburen is opgevangen, wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Agenten gaan de woning binnen en weten Ö. ‘naar beneden te praten’. Eenmaal buiten wordt hij, al vloekend en tierend, aangehouden en afgevoerd. Intussen wordt het andere slachtoffer binnen gereanimeerd door ambulancepersoneel. Tevergeefs: de 25-jarige man overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen.

Impact is groot

De impact van de steekpartij is groot in de buurt van de Robert Scottstraat, een gemoedelijk straatje, vlak bij de Ring en op een steenworp afstand van het Erasmuspark, waar vooral gezinnen wonen. Door de vakantie hebben veel kinderen meegekregen wat er in hun straat is gebeurd. Een buurman, die – net als de meeste buurtbewoners – anoniem wil blijven, vertelt dat hij hulpgeroep hoorde en dat er bij hem werd aangebeld door het slachtoffer. “Mijn dochtertje van zeven wilde de deur openen, maar toen ze niks door de intercom hoorde, keek ze vanaf het balkon naar buiten. Daar zag ze alles.”

Een andere buurman vertelt dat hij zich ziek heeft gemeld omdat hij al twee dagen niet slaapt. “Alles hier herinnert me aan wat er is gebeurd,” zegt hij. Zo staat er een busje van de Forensische Opsporing op de stoep en is de voordeur van verdachte Ö. vergrendeld. In het trappenhuis ruikt het chemisch. “Schoonmaakmiddel,” zegt de buurman. “Overal zat bloed.”

Er was eerder ‘overlastproblematiek’ tussen de verdachte en verschillende buurtbewoners – onder wie de slachtoffers, maakte de politie woensdag bekend. De gemeente laat weten na te gaan wat de voorgeschiedenis is en in welke hoedanigheid de verdachte eerder in aanraking is gekomen met de gemeentelijke instanties. “Dat gebeurt zorgvuldig,” zegt een woordvoerder. “Het is nu te vroeg om daarop vooruit te lopen.”

Woningcorporatie Eigen Haard doet geen uitspraken over de zaak. “We onderzoeken nu hoe dit heeft kunnen gebeuren en of en hoe wij daar lering uit kunnen trekken.” De politie, het stadsdeel en de woningcorporatie staan in contact met de buurtbewoners. Ook is Slachtofferhulp beschikbaar voor wie behoefte heeft aan ondersteuning of wil praten over wat er is gebeurd, meldt de gemeente.

Stemmingswisselingen

Het beeld van Ö. dat naar voren komt uit gesprekken met buurtbewoners is dat van een man die vaker verward gedrag vertoonde. Ö. zou last hebben van stemmingswisselingen, hardop lachen of praten op straat, afval laten slingeren en bij vlagen agressief zijn. Hossin Narimany, bewoner van de naastgelegen portiekwoning, zegt dat hij eerder ruzie met Ö. heeft gemaakt. “Hij was bang voor mijn hond en ging naar hem schoppen,” zegt hij. “Ik ben toen heel boos geworden.”

Een bovenbuurvrouw, die al meer dan twintig jaar in een woning aan de Robert Scottstraat woont, vertelt hoe hij haar en haar gezin bedreigde. “Toen ik een keer aan het stofzuigen was, kwam hij woedend naar boven. Hij zei dat ik aan het springen was en dat hij me dood zou maken. Ik durfde niet meer alleen naar de opslagbox, omdat ik bang was hem daar tegen te komen.”

Harde muziek

De twee slachtoffers van 29 en 25 kenden elkaar via hun studentendispuut in Leeuwarden en verhuisden een paar jaar geleden naar Amsterdam voor werk. In het begin was er weleens overlast, zeggen twee buurtbewoners over hen. “Ze draaiden harde muziek tot laat in de avond. Daar kon Ö. boos om worden.”

Volgens verschillende buurtbewoners was het de laatste tijd juist een stuk rustiger. Wat er precies aan de steekpartij vooraf is gegaan, is tot nog toe onduidelijk. Er zou van tevoren gebonk en geschreeuw zijn gehoord. “Ik dacht: ze zullen wel ruzie hebben,” zegt de bovenbuurvrouw. Het wordt haar even te kwaad, ze pakt een zakdoek. “We hebben al heel vaak met de woningbouw, de politie en de gemeente gesproken. We zeiden: deze man moet hier niet wonen.”

Vrijdag is Ö. voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij nog zeker twee weken vast blijft zitten.

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.