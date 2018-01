Immigratie in Amsterdam naar recordhoogte

Het betreft vooral jongeren, zegt Annika Smits, onderzoeker van OIS, iets wat ze baseert op het feit dat de meeste nieuwkomers in studentenhuizen en student hotels gaan wonen of op kantoorlocaties werden ingeschreven. "Een groot deel is internationaal student, een kleinere groep is expat."



De aanname dat expats veelverdieners zijn die in dure huurhuizen wonen, gaat dus lang niet altijd op, zegt Smits. "Heel veel werknemers uit het buitenland zijn aangewezen op goedkope huisvesting."



Vluchtelingen

Vluchtelingen vormen een kleinere groep. Sinds begin 2016 heeft Amsterdam 2600 erkende vluchtelingen opgenomen, van wie ongeveer de helft uit Syrië komt.



Immigratie uit het buitenland is de belangrijkste motor achter de bevolkingsgroei van Amsterdam. Uit andere Nederlandse gemeenten kwamen minder mensen naar Amsterdam: 35.500. Bovendien vertrokken veel meer Amsterdammers - bijna 44.000 - naar elders in het land.



Deze binnenlandse uitstroom heeft vooral te maken met gezinnen die uit de stad trekken, omdat ze geen betaalbare woning meer kunnen vinden. Die trek uit Amsterdam heeft altijd bestaan, maar is nu wel veel groter dan voorheen. Tien jaar geleden vertrokken nog maar 30.000 inwoners uit de stad.



Inwonersrecord

Op 1 januari 2018 telde Amsterdam 855.965 inwoners, 11.000 meer dan een jaar eerder. De groei zal de komende jaren verder versnellen door de aanleg van nieuwe wijken, zoals Zeeburgereiland, Houthavens, Amstelkwartier en Buiksloterham.



Smits verwacht dat Amsterdam in 2019 een nieuw inwonersrecord zal vestigen, waarmee het oude record van 872.428 op 1 januari 1959 uit de boeken verdwijnt. De daaropvolgende mijlpaal is de grens van één miljoen inwoners; die zal ergens in de jaren dertig worden geslecht.



