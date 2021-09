Imane (13) uit Amsterdam wint Kinderprijs 2021 en wil wel premier worden

Imane Valk. Beeld de kindercorrespondent

Imane zet zich op allerlei manieren in om de stem van jongeren te laten horen. Ze zat in de eerste Amsterdamse Kinderraad, is oprichter van kindercoalitie Jong Plein ’40-’45 en ze is Erfgoeddrager van Koloniale Sporen in mijn Buurt; bovendien werd ze ‘Amsterdammertje van het jaar’. Met die titel was ze een graag geziene gast bij talkshows en debatten om de stem van de jeugd te laten horen. Ze zet zich vooral in tegen ‘hokjesdenken, racisme en discriminatie en vóór gelijke kansen’.

Met Kindercorrespondent Tako Rietveld als presentator werd de prijs uitgereikt in de Stadsschouwburg in Utrecht. Het doel van de Nationale vfonds Kinderprijs is om jong en oud te inspireren om zich in te zetten voor een vreedzame samenleving.

Voorbeeld voor volwassenen

Dat Imane uiteindelijk als winnaar uit de bus zou komen had ze niet zien aankomen, vertelt ze. “Helemaal niet! Er waren zoveel kinderen die allemaal op hun eigen manier proberen de wereld een beetje beter te maken. Ik was echt vereerd toen ik ineens mijn naam hoorde.”

“Imane is niet alleen een voorbeeld voor andere kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen,” zegt Rietveld. “Deze jonge held verdient het om in de schijnwerpers te staan. Al deze finalisten maken de wereld een beetje mooier.”

Premier worden

Met de Nationale Kinderprijs Award wint de Amsterdamse een bedrag van 1000 euro, dat ze mag besteden aan een van haar initiatieven, zoals Jong Plein ’40-’45, een kindercoalitie bestaande jonge Amsterdammers die zich inzetten voor stadsdeel Nieuw-West. De coalitie hielp dit jaar bij de vrijheidsmaaltijd en bij het uitdelen van ramadanpakketten.

Imane hoopt een deel van het geld te kunnen besteden aan het opzetten van een kinderraad in Nieuw-West. Imane: “Zodat onze stemmen blijvend gehoord worden.”

We hoeven in ieder geval niet te vrezen dat Imane na het winnen van al die prijzen achterover gaat leunen. “Mijn uiteindelijke doel is premier worden van Nederland, want dan kan ik nog veel meer doen om te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft.”

Frédérique

Behalve Imane komen er nog twee andere genomineerden uit de regio Amsterdam. Xavi (13) organiseerde voetbaltoernooien om het jongerengeweld in zijn wijk tegen te gaan. Frédérique uit Amstelveen (14) kwam deze zomer in het nieuws toen zij in juli door leeftijdsgenoten in elkaar werd geslagen omdat zij niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje is.

De jury bestond onder anderen uit directeur van het vfonds Lisette Mattaar en acteur Gijs Blom, hoofdrolspeler in de oorlogsfilm De Slag om de Schelde.