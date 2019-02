Imam: Waarschuwing Halsema over dreiging moskeeën kwalijk

"Ik heb het gevoel dat de burgemeester wat heeft geroepen zonder dat sprake is van een veranderd dreigingsbeeld bij de landelijke instanties. Dat vind ik kwalijk," aldus de imam van de Blauwe Moskee.



Eind januari schreef Halsema aan de Amsterdamse gemeenteraad dat er een 'verhoogde voorstelbare dreiging voor Islamitische instellingen in Amsterdam' is. 'Dit betekent dat de kans op een aanslag reëel wordt geacht.'



In een nadere toelichting meldde ze deze week dat moskeeën subsidie kunnen krijgen voor beveiligingsmaatregelen, gericht op het tegengaan van bekladding, vernieling of brandstichting.



Subsidiepotje

Elforkani vindt het moeilijk met elkaar te rijmen: "Als sprake is van een ernstiger dreigingsbeeld, ligt het voor de hand dat terstond extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. In plaats daarvan verwijst de burgemeester naar een subsidiepotje dat al bestond onder burgemeester Van der Laan. Dat is niet logisch."



De imam zegt afgelopen vrijdag in zijn moskee door veel bezoekers te zijn aangeklampt. "Ze vragen: 'Yassin, wat is er aan de hand?' Mensen zijn bezorgd en de vraag is of daar wel reden voor is. Ik heb rondgebeld met landelijke contacten en heb niet de indruk dat het dreigingsbeeld is veranderd. Mijn indruk is dat de burgemeester wat heeft geroepen over de veiligheid van moskeeën om vervolgens een punt te kunnen maken over strengere controles van koranscholen."



Lees ook: Amsterdamse moskeeën blij met beveiliging: 'Eindelijk'