Imam Elforkani: 'Waar is de stad van tolerantie?

De stad en de moslims. Ze staan zo langzamerhand volledig met de rug naar elkaar, zegt Yassin Elforkani, voormalig jongerenprediker en vooral bekend als exponent van de gematigde islam. "De vertrouwensbreuk is gigantisch. Als ik met mensen praat over de gemeente, zeggen ze: laat maar. Te veel gedoe daar."



Hoe gaat dat? "Het stadhuis denkt: even een uurtje met die mensen om de tafel zitten," zegt Elforkani. "De echte problemen lossen we ook wel zonder moslims op. Wij worden belachelijk onserieus genomen. Een zeer kwalijke zaak."



Hij is geschrokken van de meldingen over agressie tegen moslims en over discriminatie op de arbeids- en woningmarkt. "De toename is schrikbarend. Waar is de stad van de tolerantie gebleven?"



Terug naar theedrinken

Het gevolg: isolement. Mensen die zich niet meer thuis voelen en zich opsluiten in hun eigen gelijk - met alle risico's op een nieuwe golf van radicalisering en geweld.



En een gemeente, hij heeft er al eerder voor gewaarschuwd, die in zalige onwetendheid verkeert van de veenbrand onder de oppervlakte van de moslimgemeenschappen in de stad.



Het moment van zijn hartenkreet is niet toevallig gekozen: deze maand zullen de nieuwe wethouders aantreden, in juli volgt een nieuwe burgemeester. Elforkani ziet kansen voor een nieuwe aanplant op de dorre akker die het vorige stadsbestuur wat hem betreft heeft achtergelaten.