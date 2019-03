Imam bij wake op Dam: aanslag tegen ons allen

Op spandoeken en borden werd opgeroepen te stoppen met racisme en terreur en er werden kaarsen gebrand. Wethouder Rutger Groot Wassink was een van de sprekers. "We zeggen klip en klaar tegen de islamitische gemeenschap: wij staan naast jullie. En we zeggen tegen iedereen: blijf met je poten van onze moslims af," zei hij.



Imam Yassin Elforkani noemde de aanslag in Christchurch 'een aanslag tegen ons allemaal'. "Wij laten ons niet uiteenspelen," zei SP-Kamerlid Sadet Karabulut.



Belaagd

Meerdere aanwezigen legden de link tussen de gebeurtenissen in Nieuw-Zeeland en het incident dat deze week plaatsvond in Urk, waar een woning van een Marokkaans-Nederlandse jongen belaagd werd door een groep jongeren. "Als je groepen in de samenleving stelselmatig marginaliseert dan wordt het stap om geweld te plegen steeds kleiner," zei Vino Avenesi, een van de aanwezigen.



"Laat dit een signaal zijn voor ons land, waar ook een antimoslimklimaat heerst. We moeten stelling nemen tegen het haatzaaien van politici zoals Geert Wilders," zei woordvoerder van het comité 21 Maart Abdul Menebhi. "In de moslimgemeenschap heerst veel angst, wij vrezen nog meer aanslagen op moskeeën."



Op het Centraal Station wordt vrijdagavond op initiatief van de gemeente de vlag van Nieuw-Zeeland geprojecteerd uit solidariteit met de slachtoffers en de nabestaanden van de terroristische aanslagen op de moskeeën.