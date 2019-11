ILT: Schiphol dreigt geluidsnormen weer te overschrijden

Beeld anp

Ook vorig jaar heeft Schiphol die overschreden. Maar omdat het toezicht op de geluidsnormen nog altijd niet in een wet is vastgelegd, wordt er niet ingegrepen. In 2018 ontstond al grote ophef over dat ‘anticiperend handhaven’, wat erop neerkomt dat er geen maatregelen tegen overschrijding van de geluidsnormen worden getroffen.

Volgens luchtvaartinspectie ILT was in mei op 4 van de 35 meetpunten al meer dan de helft van de toegestane geluidsbelasting verbruikt. Omdat het drukke zomerseizoen toen nog moest komen, verwacht de inspectie dat de kans groot is dat daar de normen worden overtreden. Op drie van die punten ging Schiphol vorig jaar ook al over de schreef.

Het gaat om vluchten overdag in het gebied bij de Buitenveldertbaan (Amstelveen en Buitenveldert), Kaagbaan (Amsterdam West) en de Aalsmeerbaan (Aalsmeer en Uithoorn). Bij het meetpunt aan de kop van de Buitenveldertbaan in het Amsterdams Bos was in mei al bijna 81 procent van de toegestane hoeveelheid geluid gemeten.

’s Nachts

Uit het halfjaarrapport van ILT blijkt ook dat vooral ’s nachts wordt afgeweken van de voorgeschreven vliegroutes, in bijna 9 procent van de vluchten. Zelden is dat tegen de regels: het gebeurt vooral vanwege weersomstandigheden.

Twee maatschappijen werden op de vingers getikt omdat ze ’s nachts van de voorgeschreven vliegroute waren afgeweken. Twee andere kregen een waarschuwing omdat ze de regels voor slots overtraden. Er loopt nog een boeteprocedure tegen de luchtverkeersleiding die vorig jaar ’s nachts verkeerde vliegroutes voorschreef. Een keer moest de politie in Aalsmeer een bouwkraan laten weghalen, omdat deze zonder vergunning in de vliegroute stond.

Qua uitstoot is Schiphol tussen november en juni ruim binnen de regels gebleven. Ook de veiligheidsnormen worden ruim gehaald. Wel zorgt de groei van het luchtverkeer ertoe dat het veiligheidsrisico toeneemt.