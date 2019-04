Illegalen slapen op straat ondanks opvang: hoe kan dit?

Als je uit Marokko, Algerije of andere veilige landen komt krijg jij in Amsterdam geen opvang Rutger Groot Wassink

Zij zullen in de reguliere asielprocedure sowieso geen verblijfsvergunning krijgen, en om een aanzuigende werking te voorkomen wordt voor hen ook geen opvang georganiseerd. De 24-uursopvang is bedoeld voor mensen die niet makkelijk terug kunnen naar het land van herkomst, of die nog een kans hebben op een verblijfsvergunning.



Een aantal mensen die nu op straat staat komt daar wel voor in aanmerking, maar de stad is nog druk bezig met het zoeken naar geschikte locaties voor 24-uursopvang. Pas per 1 juli is die nieuwe hulpvorm op sterkte.



Zij slapen dus toch nog een paar maanden op straat?

Waarschijnlijk wel. Vannacht brachten zij de nacht door in de Dominicuskerk om, geholpen door de activisten achter Code Rood, aandacht te vragen voor hun situatie en om druk uit te oefenen op de coalitiepartijen.



Vooral GroenLinks zit met de situatie in de maag. Die partij zou het liefst 365 dagen per jaar opvang bieden aan alle dak- en thuislozen, maar daarvoor is niet genoeg budget. Bovendien ontbreekt het aan politieke steun. Ondertussen probeert wethouder Rutger Groot Wassink (ongedocumenteerden) om voor zoveel mogelijk kwetsbare gevallen die in de toekomst wel terecht kunnen in de 24-uursopvang, onderdak te organiseren.



Ook kijkt hij naar de reguliere opvanglocaties van de gemeente aan de Walborg in Zuid en de Derdekinderenstraat in West. Daar zitten nu ook nog veel mensen uit veilige landen. Zij zullen plaats moeten maken voor de ongedocumenteerden die nog wel een kans maken op een status, zegt hij.



En de mensen uit veilige landen?

Groot Wassink is duidelijk: "Als je uit Marokko, Algerije of andere veilige landen komt krijg jij in Amsterdam geen opvang. We kunnen je helpen met terugkeer, maar daarmee houdt het op." Overigens vinden veel illegalen uit veilige landen desondanks hun weg in Amsterdam. Er werken naar schatting duizenden van hen in de horeca en de schoonmaak, buiten het zicht van de gemeente of de vreemdelingenpolitie.