Illegale straatraces in Noord worden aangepakt

Beeld Shutterstock

Het is al vier jaar aan de gang, zeggen Aldo en Monique, bewoners van de IJdoornlaan, die niet met hun achternaam in de krant willen; auto’s die midden in de nacht voorbijscheuren met meer dan 100 kilometer per uur.

“Je hoort ze al van ver aankomen. Bij het winkelcentrum is een lange weg waar je makkelijk 250 kilometer per uur kan halen. Dan is het gewoon niet veilig op straat.”

Langdurig probleem

Op de Facebookpagina ‘Politie Amsterdam Boven IJ’ klagen meer dan honderd Amsterdammers over de nachtelijke races in hun buurt: ‘Ik heb hier twee kleine kinderen die letterlijk van schrik hun bed huilend uitspringen door die mongolen die als een stelletje debielen door een woonwijk racen om twaalf of één uur ’s nachts,’ klaagt een bezorgde ouder zijn nood.

Frans Zuiderhoek, woordvoerder van de politie, beaamt dat de races een langdurig probleem zijn. Het draait volgens hem om jongeren uit het hele land die houden van ‘getunede, gepimpte Fast & the Furious-auto’s’, zo verwijst hij naar de actiefilm over illegale straatraces.

“Amsterdam ligt vrij centraal in het land en vanuit allerlei steden komen ze hier naartoe om af te spreken in de industriegebieden bij het IJ, waar het ideaal is om straatraces te houden door de uitgestorven ligging en de rechte vrije wegen.’

Veel klachten

De politie heeft de laatste maanden veel klachten ontvangen over de straatraces. Uit de Facebookreacties valt op te maken dat veel Noorderlingen het idee krijgen dat de agenten te weinig actie ondernemen om het probleem aan te pakken.

Daarom heeft de politie de bewoners afgelopen weekend geïnformeerd dat ze de straatraces wel degelijk gaan aanpakken.

Grootschalige actie

In de nacht van 7 op 8 september hielden agenten in burger een grootschalige actie waarbij ze raceauto’s hebben gevolgd om boetes uit te delen. Hierbij zijn vijfenzeventig kentekens genoteerd en achttien processen-verbaal opgemaakt voor verkeersovertredingen.

Volgens Zuiderhoek is het lastig om racers op heterdaad te betrappen. “Door de verlaten locatie die ze gebruiken zien ze ons van heinde en ver aankomen.”

Volgens hem wil de politie meer middelen om te kunnen handhaven. Dit kan door fysieke barrières en tijdelijke verbodsborden op de momenten dat de races worden gehouden. “Het is niet eenvoudig. Je kan niet zomaar bloembakken of drempels op de weg zetten.”