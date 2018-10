Illegale prostitutie in huurwoning Eigen Haard

Dat heeft de rechter woensdag besloten.



Via www.kinky.nl kwam de politie de illegale prostitutie op het spoor. Een advertentie van een vrouw op de website leidde tot het adres van de verhuurde ruimte. Bij de controle bleken zowel op de beneden- als bovenverdieping prostituees te werken.



Een van de prostituees verklaarde aan de politie dat zij meerdere malen de werkruimte had gehuurd en ook in de woning sliep. Met een aantal vrouwen deelde ze de huur van 2500 euro per maand om hun werk uit te voeren.



Schaars gekleed

Ook kreeg Eigen Haard een melding binnen van een buurtbewoner die meerdere schaars geklede dames in de woning hadden gezien. Bovendien bleken klanten soms per ongeluk bij de woningen naast de illegale prostitutieplek aan te bellen.



Volgens Eigen Haard is het de huurder verboden om de woning en de bedrijfsruimte aan anderen de verhuren. Omdat de woningcorporatie niet beschikt over een compleet exemplaar van het huurcontract gaat de rechter hier niet in mee.



Schoonmaken

De man zegt zelf dat hij de sleutel aan een van de prostituees zou hebben overhandigd om zijn huis schoon te maken en een oogje in het zeil te houden vanwege zijn tijdelijke verblijf in Iran. De rechter acht dit niet waarschijnlijk



Binnen een maand moeten de woning en de bedrijfsruimte zijn ontruimd. De man moet ook meer dan 2000 euro betalen aan Eigen Haard voor de gemaakte kosten van het kort geding.