Illegale hoodfights op Instagram, tot de politie komt: ‘Skotoe, blauw!’

Straatgevechten tussen twee jongeren, gelivestreamd op Instagram, zijn vanuit Amsterdam uitgegroeid tot een nationale hype. De politie slaagt er niet in deze hoodfights te voorkomen.

Een grasveldje in Heemskerk naast het clubhuis van Scoutinggroep Helen Keller: meestal spelen hier welpen met seinvlaggen of portofoons. Deze zondag zijn jongeren uit het hele land bijeengekomen voor een illegale kickbokswedstrijd. Luttele seconden voordat de politie die kan beëindigen, doet een rake high kick dat. De voet van Thian de Vries (19) maakt hard contact met het hoofd van ‘Lion’, die ineenzakt op het gras.

Dan komt de politiewagen in zicht. Zo’n dertig jongens, merendeels behorende tot de entourage van de vechters, schieten alle kanten op.

Thian zelf kruipt onder een struik door. Zijn glimmende paarse broekje is nog even zichtbaar tussen de buxustakken en dan is ook hij verdwenen.

Een agent loopt op de camera af. Ze constateert een verstoring van de openbare orde, iedereen moet het terrein verlaten. Via Instagram genieten live meer dan tweeduizend mensen van het spektakel. ‘Hahaha, bosjes, alles!’ roept een fan in de comments. Er wordt in straattaal gewaarschuwd voor de politie: skotoe, blauw, iba3esh. ‘Gaan nu!’ is het dringend advies van een kijker.

Geldbedrag

Het ging in Heemskerk om een hoodfight, een illegale bokswedstrijd in een modern jasje. Twee jongens dagen elkaar uit voor een gevecht dat op een openbare locatie wordt beslecht en uitgezonden via sociale media. De winnaar krijgt soms een geldbedrag, het publiek altijd een mooie show.

Instagramaccount hoodfights.adam zette het concept in Nederland op de kaart en is razend populair. Het Amsterdamse account, eind mei opgezet, heeft al 23.000 volgers. Het fenomeen, ontstaan in De Pijp, heeft navolging gekregen in heel Nederland: in Almere is al gevochten, in Helmond braken rellen uit nadat de politie had geprobeerd een georganiseerd gevecht te stoppen en in Barendrecht, Hoorn en Geldrop zijn vergelijkbare initiatieven in de maak. Er is zelfs Hoodfights.kids voor minderjarigen die willen knokken.

Aandacht voor veiligheid

Helemaal nieuw is het fenomeen niet. Kimbo Slice, een Amerikaanse vechtsporter, genoot in 2006 al grote bekendheid vanwege zijn straatgevechten op YouTube. In Amsterdam werd vorig jaar ook al een bokswedstrijd tussen drillrapper JoeyAK, die onder meer wordt beschuldigd van het ontvoeren van een vrouw en haar jonge kinderen, en een familielid van DjagaDjaga live gestreamd op Instagram door rapper Chivv, die 293.000 volgers heeft. Door de anticoronamaatregelen gingen sportscholen dicht en groeide verveling onder jongeren: een ideale voedingsbodem voor razendsnelle groei.

Miguel Bustamente (26) is de drijvende kracht achter hoodfights.adam en daarmee de grondlegger van de hype. Hij kwam op het idee toen een matpartij op het Henriëtte Ronnerplein in De Pijp viral ging. “Gewoon twee jongens uit de buurt die ruzie hadden en zeiden, kom we vechten het uit met de handschoenen.”

Het nieuws van de aangekondigde bokspartij ging rond op sociale media. Zo’n 100 jongeren kwamen kijken en een veelvoud zag het gevecht online. Beelden van het incident zijn nog steeds op Instagram te vinden.

Respect

Dezelfde dag nog, 28 mei, zette Bustamente hoodfights.adam op. Hij ziet het als onschuldig vermaak. “Gevechten zijn bij ons altijd vriendschappelijk,” zegt hij – respect staat voorop. Hij hoopt een ‘serieus verdienmodel’ aan het Instagramaccount te koppelen, gesponsorde berichten bijvoorbeeld.

Hij probeert zich goed aan coronamaatregelen te houden en heeft ook oog voor de veiligheid van de vechters. Er wordt gevochten met zware handschoenen en trappen naar het hoofd zijn voorlopig verboden. “Totdat er een dokter bij is.” Als er op gevechten gewed wordt, gebeurt dat buiten Hoodfights om, zegt Bustamente. Op het Instagramaccount zijn echter vaak vechters te zien die met grote stapels geld wapperen en van een tegenstander eisen dat ze hetzelfde bedrag in de pot stoppen. “Minimaal 5k, anders vecht ik niet.” Ook is te zien hoe een vechter een paar honderd euro prijzengeld krijgt uitgereikt uit naam van Hoodfights.

Dat gokken is ‘uiteraard illegaal’, laat politiewoordvoerder Nabil Ou-Aissa weten, maar ook zonder geld zijn de jongens volgens Ou-Aissa in overtreding. Sportbeoefening in de publieke ruimte is weliswaar niet verboden zolang de coronamaatregelen in acht worden genomen, maar straatvechten is een overtreding van de algemene plaatselijke verordening. “Waar mogelijk treedt de politie dan ook op.”

Illegale boksgevechten zijn een hit op Instagram. Beeld Jan Mulders

Drillrappers

Ongetwijfeld kijkt de politie aandachtig naar de vechtersschare op hoodfights.adam. Veel van de betrokkenen zijn bij justitie bekend. Zo kwam eind juni rapper Choppa van drillrapgroep 73 De Pijp als winnaar van een gevecht uit de bus. Choppa (22) was toen net tien dagen uit de cel, waar hij had vastgezeten in verband met een dodelijk schietincident in maart: hij wordt verdacht van wapenbezit, dood door schuld en handel in drugs. Choppa zegt onschuldig te zijn. ”Verkeerde plaats, verkeerde tijd.”

Hij is niet de enige drillrapper die meedoet aan deze straatgevechten. Dat hiphopsubgenre wordt geassocieerd met dodelijk geweld tussen rappers. De vechters op hoodfights.adam komen grotendeels uit de stal van één drilllabel: Southside Musicgroup, een muzikaal project van bekenden van de politie uit de beruchte Van Wougroep.

Het Instagramaccount publiceert ook regelmatig promofilmpjes voor nieuwe hits van Southsiderappers. Volgens Bustamente is er louter sprake van crosspromotie. “Southside Musicgroup heeft ons in het begin veel geholpen en nu helpen wij hen.”

Vechters op de wachtlijst

De politie probeert het fenomeen in de kiem te smoren. Als er een partij op het Instagramaccount wordt aangekondigd, brengen agenten soms vooraf een bezoekje aan de vechters om hen te bewegen van deelname af te zien. Het leidt tot een kat-en-muisspel: Hoodfights.adam wijkt uit naar locaties buiten de stad en zet kort voor een wedstrijd soms een verkeerd adres online, in de hoop de politie op een dwaalspoor te zetten. Deelnemers op weg naar een gevecht rijden vaak een paar rondjes over een rotonde om eventuele agenten af te schudden.

Hoodfights.adam blijft intussen groeien. Sinds de laatste wedstrijd kon het account er duizenden volgers bij. Een volgend gevecht, weer tussen twee drillrappers, staat voor zondag gepland. Nieuwe vechters melden zich ook in groten getale aan. Bustamente: “Ik heb er een stuk of 20 op de wachtlijst.”