Illegale handel in parkeerkaarten voor gehandicapten

14 Bij een politieactie zijn veertien automobilisten gearresteerd met een gehandicaptenkaart.

Tijdens het onderzoek kreeg de politie zicht op achttien valselijk opgemaakte gehandicaptenkaarten, maar vermoedelijk heeft de fraude jarenlang geduurd.



Hoe lang de ambtenaren al bij de gemeente werkzaam zijn, is niet bekend.



Bij de politieactie dinsdag zijn veertien automobilisten gearresteerd die de gehandicaptenkaarten zouden hebben gekocht. Hun auto's zijn in beslag genomen.



De rechercheur die het onderzoeksteam van zes rechercheurs leidt: "De klantenkring is heel divers, het zijn niet allemaal criminelen, integendeel. Als koper van zo'n valse kaart ben je ook strafbaar. Het gaat dan over oplichting en valsheid in geschrifte en omdat ambtenaren betrokken zijn is er ook een verdenking van omkoping."



Het is niet gelukt advocaten van de verdachten te spreken te krijgen.



Vermoedens

De eisen om een gehandicaptenparkeervergunning toegewezen te krijgen zijn doorgaans streng: wie niet meer dan honderd meter kan lopen kan een aanvraag doen, net als mensen met een chronische aandoening of ernstige beperking. Een medische keuring is noodzakelijk.



De gemeente koestert al langer vermoedens dat de kaarten aantrekkelijk zijn om mee te sjoemelen.



In april vorig jaar zei wethouder Pieter Litjens van Verkeer dat zo'n 20 procent van de mensen die een Amsterdamse parkeervergunning aanvragen, zegt gehandicapt te zijn. Dat zijn jaarlijks ruim 27.000 mensen. Dat 'zeer hoge aantal' duidde volgens de wethouder op misbruik.