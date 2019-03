Illegaal ivoor aangetroffen in antiekzaken Spiegelkwartier

De politie vond samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sieraden, snuifdozen en schaakspelen zonder de benodigde documentatie. Voorwerpen afkomstig van zeldzame of bedreigde dieren en planten mogen niet zonder certificatie aangeboden worden.



Negen antiekzaken in het Spiegelkwartier werden onderzocht. De andere vijf antiquairs beschikten wel over de juiste certificaten of taxaties.



De Europese regelgeving met betrekking tot ivoor is onlangs extra aangescherpt. Verkopers van antiek moeten onafhankelijke taxateurs inschakelen die al dan niet verklaringen opstellen over de legaliteit van herkomst.



Gevangenisstraffen

De politie heeft aangekondigd strenger en regelmatiger te controleren. Meestal wordt het illegaal aangetroffen ivoor vernietigd, de verkoper kan reken op een boete. Die kan oplopen tot in de duizenden euro's. Soms worden zelfs gevangenisstraffen van maximaal zes jaar opgelegd.



Antiquairs moeten bij aankoop checken of de documentatie van de stukken in orde is. Indien zij in aanraking komen met illegaal ivoor kunnen ze dat melden bij de politie of de NVWA.