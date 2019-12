‘Illegaal’ Daniël Buter komt vrij

Daniël Buter komt vrij. Dat meldt de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) vrijdagmiddag. De 19-jarige Amsterdammer zat twee weken vast in de gevangenis in Rotterdam en dreigde te worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek – een land waar hij nooit is geweest.

Volgens de IND heeft Buter vrijdag een aanvraag voor een verblijfsvergunning ingediend. “Gelet op deze nieuwe omstandigheid is bewaring niet langer proportioneel,” aldus een woordvoerder.

De IND laat weten dat de aanvraag voor een verblijfsvergunning zal worden beoordeeld en dat Buter de uitkomst van de aanvraag thuis mag afwachten.

Buters vriendin Jamie Wording is opgelucht. “Ik ben zo blij. Ik sta helemaal te trillen. Hij gaat gewoon mee naar huis. We gaan morgen een groot feest geven.”

Geboren Amsterdammer

Daniël Buter is een geboren en getogen Amsterdammer, die op zijn derde bij zijn opa en oma werd achtergelaten door zijn ouders, beide van Dominicaanse komaf. Door fouten van zijn ouders en de gemeente kreeg Buter daarna nooit een eigen paspoort. Dat leverde nooit problemen op, totdat hij een paspoort nodig had om zich in te schrijven voor een hbo-studie.

Toen bij die aanvraag bleek dat Buter geen Nederlandse papieren heeft, maakte de gemeente een melding bij de IND. Nadat Buter op advies van zijn advocaat niet verscheen bij een gesprek met de IND werd hij als illegaal opgepakt en vastgezet. In februari zou de rechter beslissen of hij moest worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, een land waar hij nooit is geweest en niemand kent.