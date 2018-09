Ikea zet elektrische vrachtwagens in Amsterdam in

Dat heeft ceo Jesper Brodin aangekondigd. Naast Amsterdam krijgen ook de filialen in New York, Sjanghai, Parijs en Los Angeles de beschikking over elektrisch transport.



Het Zweedse bedrijf is van plan de uitstoot van broeikasgas sterker terug te dringen, in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. 'Voor ons is het cruciaal om ons bedrijf op een duurzame manier te laten groeien. Daarom versnellen we de overgang naar elektrische voertuigen in vijf steden,' aldus Brodin tegen Reuters.



Plastic wegwerpproducten

Ook is het de bedoeling dat Ikea vanaf 2020 stopt met plastic wegwerpproducten zoals rietjes, bordjes, bekertjes en tasjes. Het wil alleen nog maar herbruikbare en gerecyclede producten te gebruiken. Ikea is al bezig om volledig te draaien op duurzame energie.



Een paar maanden geleden kondigde de Europese Commissie een plan aan om de strijd aan te gaan tegen plastic wegwerpproducten zoals wattenstaafjes en wegwerpbestek om zo zwerfafval in zee te verminderen.