Ikea maakt einde aan ontbijten voor maar één euro

Voor die ene euro kregen klanten 's morgens een croissantje, een broodje, twee stuks beleg, een gekookt ei en koffie of thee.



Op een goede dag gaan er in Ikea Amsterdam wel 500 van die ontbijtjes doorheen. Daarmee is het Ikea-ontbijt waarschijnlijk het meest gegeten horecaontbijtje van de stad.



Vanaf 14 februari heeft Ikea het ontbijt aangepast. De prijs is voor Ikea Family-leden verhoogd naar €1,20. Zonder pas betaal je €3,45. Ikea meent voor slechts 20 cent meer een 'eigentijdser en voedzamer alternatief' te hebben. 'De kwaliteit van de ingrediënten is beter, wat de lichte prijsverhoging volgens ons rechtvaardigt.'



Gezonder

Ook de samenstelling van het ontbijt is veranderd. Het 'nieuwe' ontbijt bestaat uit een croissant, bruin of wit broodje, 2 plakjes kaas of kipfilet en een warme drank. Een ei zit er niet standaard meer bij, maar kun je voor 30 cent toevoegen. Net als jam (€0,20), yoghurt (€1,50) en fruit (€0,50).



Volgens Ikea gaven klanten aan meer behoefte te hebben aan een gevarieerder assortiment, met voedzamere en gezondere opties. Zo staat er nu een waldkornbroodje op het menu en is de koffie is UTZ gecertificeerd. 'De eieren en vleeswaren voldoen aan onze strenge normen voor duurzaam geproduceerd voedsel. En de zalm bij de zondagse brunch is MSC-gecertificeerd.'



Wie zweert bij goedkoop kan nog steeds voor minder dan een euro terecht in het restaurant: met ledenpas kun je voor €0,60 een kop koffie en croissant krijgen. Niet-leden betalen €1,50.



