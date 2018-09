Ikea komt niet naar Zaandam

Dat bevestigt Ikea naar aanleiding van berichtgeving van het Noordhollands Dagblad. Ook elders in Nederland zijn er geen plannen om nieuwe grote winkels te plaatsen.



In 2012 tekende Ikea een intentieovereenkomst met de gemeente Zaanstad, over de komst naar het Zaandamse bedrijventerrein Zuiderhout. De jaren daarna bleek het echter allerminst zeker dat het warenhuis daadwerkelijk zou komen.



Stadswinkels

Een woordvoerster van Ikea laat weten dat het bedrijf in Nederland wel inzet op uitbreiding van de webwinkel. Ook kijkt het bedrijf volgens de zegsvrouw altijd naar nieuwe mogelijkheden zonder specifiek aan te geven wat die zijn. In sommige andere landen experimenteert Ikea ook met kleinere stadswinkels.



Ikea heeft in Nederland dertien woonwarenhuizen, waaronder in Amsterdam-Zuidoost.