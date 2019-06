Ik reed niet opzettelijk in op de 2 motorrijders, beweert Johnny O.

Ronald Dooper en Selena Jans. Beeld Privécollectie

Johnny O. (52) uit Krommenie had het weekend van het ongeluk zijn vijftienjarige dochter op bezoek. Ze is zijn oogappeltje, zijn alles. Samen brachten ze het weekend voor kerst door. Zondagmiddag, even voor half vijf, bracht hij zijn dochter met de auto weer naar haar moeder in Amsterdam. Het regende die middag flink.

Om 16.41 uur reed O., die arbeidsongeschikt is verklaard maar als taxichauffeur voor dj’s werkt, op de A8 vlak voor het Coenplein. In zijn achteruitkijkspiegel zag hij een motor aan komen rijden. “Het was hem opgevallen dat de motor van de ene kant naar de andere kant van de weg ging en gevaarlijk rijgedrag vertoonde,” zegt O.’s advocaat Bart Swier.

In de bocht naar de A10 Noord, reed O. op de linkerbaan van de weg. Precies in de lus van het Coenplein werd hij ingehaald door de motorrijder en zijn passagier. Van deze inhaalactie zijn camerabeelden gemaakt. Op die beelden is te zien dat de motor de auto rechts passeert op ­dezelfde rijbaan van O.

Trappen en slaan

De auto werd daarbij, aldus de advocaat, afgesneden. “Mijn cliënt schrok van die inhaalactie en wilde een aanrijding voorkomen. Hij trapte stevig op de rem en slipte door het natte wegdek naar links. Hij schampte de vangrail.”

De klap was zo hard dat een van de getuigen van het ongeval, een automobilist, deze in zijn auto hoorde. De auto raakte beschadigd aan de linkerkant. Een van de koplampen, zo is op ­camerabeelden te zien, was stuk. De motorrijders reden echter door. O. besloot vervolgens achter de motorrijders aan te gaan. “Hij zei ­tegen zijn dochter dat ze het kenteken van de motor moest noteren.”

Om 16.42 uur op de Ring Noord, zo is op een van de camerabeelden te zien, reed O. heel dicht naast de motor. Hij drukte de motor bijna de weg af. O.’s dochter deed het autoraampje open en riep tegen de motorrijder: ‘Stop, stop!’

De motorrijder achter het stuur, de 44-jarige Ronald Dooper uit Wormerveer, stopte niet maar maakte daarentegen trappende en slaande bewegingen naar de auto en raakte daarbij de buitenspiegel van de auto van O.

In haar verklaring zegt O.’s dochter dat ze helemaal flipte. De hand van de man kwam door het ruit naar binnen. “Ik schold hem uit en riep: ‘Kijk wat je gedaan hebt, klootzak!’ Hij maakte weer een trapbeweging.”

Depressief

O. stuurde daarop twee keer naar rechts en botste vervolgens tegen de motor op. Beiden reden, zo is geconstateerd, ongeveer tussen de 100 en 130 kilometer per uur. Dooper en zijn 34-jarige vriendin Selena Jans, die onderweg waren van het huis van Dooper in Wormerveer naar het huis van Jans in Amsterdam, kwamen ten val. Ze kwamen ter plekke om het leven. De bemanning van de traumahelikopter en andere hulpverleners konden de slachtoffers, bevlogen socialistische activisten, niet meer redden. De weg werd urenlang afgesloten voor onderzoek.

Van het moment van de aanrijding zelf zijn geen camerabeelden beschikbaar. Drie automobilisten die het dodelijke ongeval zagen ­gebeuren, hebben echter getuigd dat O. twee keer op de motorrijders instuurde. Zij denken dat O. het ongeval opzettelijk veroorzaakte.

O. zit inmiddels zes maanden vast op verdenking van dubbele doodslag. Hij is psychologisch onderzocht. Swier: “Het gaat buitengewoon slecht met hem. Hij is heel somber en depressief. Dit ongeval heeft hij natuurlijk nooit gewild. Het was niet zijn bedoeling de motorrijders te raken. Het is een totale nachtmerrie.”

Ongekend persoonlijk drama

Volgens Swier is het uitzonderlijk dat iemand vastzit wegens doodslag in het verkeer. “Mijn cliënt had geen enkele intentie mensen dood te maken. Hij kende de motorrijders niet. Hij had bovendien juist tijdens die inhaalactie geprobeerd een aanrijding te voorkomen door hard op de rem te trappen. Er is zodoende geen opzet tot doodslag aanwezig. Hij is wel schuldig aan dood door schuld.”

De relatie tussen O. en zijn dochter is slecht sinds het ongeluk. Zijn dochter heeft verklaard dat haar vader het ongeluk opzettelijk heeft ­veroorzaakt. “Het is een ongekend persoonlijk drama. Ook voor hem. Hij ziet zijn dochter niet meer.”

O., die geen strafblad heeft, zal vrijdag tijdens de rechtszaak uitgebreid zijn verhaal doen.