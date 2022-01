‘Ik kreeg een depressief gevoel van online les’: opgeluchte studenten mogen weer naar school

HvA-docent Nathan Vos noemt het gekke tijden, waarin hij geen concessies doet op de inhoud, maar wel geduldiger doceert. Beeld Daphne Lucker

Van al dat thuiszitten werd hij ‘best wel lijp’. Soms zat Chavel Talla (20) dagen achter elkaar binnen, zonder ook maar even buiten te komen voor frisse lucht. “Als je geen echte lessen hebt en alles dicht is, heb je ook geen reden om naar buiten te gaan,” zegt Talla, die Creative Business studeert aan de Hogeschool van Amsterdam. “Ik kreeg een depressief gevoel van alleen maar online les en achter je computer zitten. Daarom ben ik blij dat we weer echt les krijgen.”

Het is dinsdagmiddag, de eerste dag sinds 17 december dat er op de HvA weer fysiek les wordt gegeven. Van het kabinet mocht het hoger onderwijs maandag de deuren alweer openen. In de praktijk blijkt dat lang niet alle universiteiten, mbo’s en hogescholen direct de deuren openen, vaak om logistieke redenen.

Even wennen

Zo’n vijftien eerstejaarsstudenten lopen met hun mondkapje op het klaslokaal in. Samen met vakdocent Nathan Vos (50) schuiven ze de tafels in een U-vorm. Als dat is gebeurd doet een deel het mondkapje af, waarop Vos hen erop attent maakt dat er een nieuwe mondkapjesregel is. “Ik moet formeel vragen jullie mondkapje op te houden in de les. Ik ga je er niet uitsturen als je het niet doet, maar ik moet het vragen.” Drie leerlingen besluiten geen mondkapje te dragen, de rest draagt een zwart of lichtblauw exemplaar.

Het is ook even wennen met de namen. Hoewel het inmiddels januari is, zien deze studenten en de leraar elkaar pas voor de vierde keer in het echt. En anders dan bij online lessen, verschijnt hier niet bij iedereen die binnenkomt automatisch de voor- en achternaam.

“Hee, je hebt een nieuwe laptop,” klinkt het in de hoek van de klas. “Hij is roze, zo exciting”, zegt Yentl van Laere (18). De eerstejaarsstudent had zich haar eerste studiejaar anders voorgesteld. “Ik heb niet echt vrienden gemaakt en heb ook niet echt contact met mensen uit mijn klas. Dat is wel jammer,” zegt Van Laere, die benadrukt dat ze goed met haar klasgenoten omgaat, maar niet de kans heeft gehad om een band met ze op te bouwen. “Het voordeel van online les is dat ik niet elke dag twee uur reistijd van en naar Almere verspil. Anderzijds: lessen hier zijn leuker en ik had eigenlijk wel graag nieuwe vrienden gemaakt in mijn studententijd.”

Lopende omikronbommen

Eigenlijk hadden er dertig studenten moeten zitten in het klaslokaal waar Vos Tekstschrijven doceert. Een deel heeft zich afgemeld, vanwege quarantaine of coronaklachten. Een ander deel is er ‘gewoon’ niet, zoals studenten wel vaker niet komen opdagen. Vos noemt het gekke tijden, waarin hij geen concessies doet op de inhoud, maar wel merkt dat hij geduldiger en warmer doceert. “Mijn mentorgesprekken zijn ook diepgaander nu. Sommige studenten geven aan dat ze echt niet meer kunnen. Anderen dat ze zich niet kunnen focussen.”

“Voor studenten moet dit playtime zijn. Je moet je ontplooien aan de hand van je peers, in de kroeg hangen, de wereld ontdekken. En sommigen blijven dat ook doen. Dat gun ik ze volop en begrijp ik best. In die zin is het realistisch te stellen dat veel studenten lopende omikronbommen zijn.”

Ventileren

Of het nu in het basis-, voorgezet of hoger onderwijs is: dat fysieke lessen de leerlingen en studenten goed doen, staat buiten kijf. Al wordt het kabinet ook verweten te gemakkelijk ‘even’ de deuren van scholen te openen of juist dicht te gooien. Vakbond CNV-schoolleiders zei eerder al dat de hete aardappels door het kabinet worden doorgeschoven naar onderwijzers in het veld. Die moeten zelf in zo’n korte tijd fysiek onderwijs organiseren voor iedereen, en bijvoorbeeld regelen dat de ventilatie op orde is.