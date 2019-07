‘Ik ga na de zomer meer koken en minder bestellen’

Zangeres Merol. Beeld Lin Woldendorp

De stad uit

“Naar het strand, bij voorkeur een groot strand met veel duinen, zoals IJmuiderslag of Schoorl. We gaan dan met een groep vrienden wandelen en chillen. Ouders van een vriendin van mij hebben een huis op Texel, we nemen ons al weken voor om daar een weekend heen te gaan.”

Favoriet zomerdrankje

“Sinds dit jaar is dat een koud biertje na een optreden. Ik heb nu een tourmanager die mij rondrijdt, dus ik hoef na de show niet nuchter te blijven. Het moet uit blik zijn, dat voelt lekkerder dan een flesje.”

Terras

“Aan het terras van restaurant Edel in De Baarsjes heb ik goede herinneringen. Toen ik mijn afstudeervoorstelling van de toneelschool ging maken, vroeg ik Maarten van Roozendaal, een groot muzikaal voorbeeld voor mij, als begeleider. We hadden afgesproken bij Edel en hebben daar een zomeravond heel veel wijn gedronken op de vlonder. Een bijzondere kennismaking. Niet veel later werd hij ziek en overleed hij. Het terras heeft daardoor nu een extra bijzondere betekenis.”

Festival

“Milkshake natuurlijk! Ik heb veel gayvrienden en ga er nu al twee jaar op rij met hen naartoe. Dit jaar speel ik er zelf, super vet. Ik kom hier echt voor de sfeer, niet per se voor de line-up. Alles kan: mensen hebben hondentuigjes aan, lopen in badpakken rond en zitten onder de glitters. Ik speel op de dag dat Lekker met de meiden één jaar bestaat, heel bijzonder.”

Geheime tip

“Voor mij is dat Kapitein Zeppos. Al is het heel bekend en woon ik al tien jaar in de stad, ik heb het nét ontdekt. Een soort Italië midden in het centrum. En ze hebben heerlijke cocktails.”

Beeld Lin Woldendorp

Beeld Lin Woldendorp

Stadsstrand

“Pension Homeland bij het Marineterrein. Een soort Roest, maar dan minder hip. Je kunt er heerlijk zwemmen, al zat er de laatste keer dat ik er was een poepbacterie in het water. Zwemmen heb ik toen dus maar overgeslagen, maar ik heb er wel heerlijk aan het water gezeten.”

Beeld Lin Woldendorp

Grootste zomerirritatie

“Arrogant barpersoneel, maar ook ongeduldige gasten op een terras. Ik heb zelf gewerkt in het theatercafé van Frascati, dus ik weet hoe het is, maar toch vind ik het heel irritant als personeel niet even goed om zich heen kijkt op een terras. Tegelijk kunnen gasten hier echt Amsterdams arrogant zijn. In mijn tijd bij Frascati klom Halina Reijn zelf achter de bar om bier te tappen in het café, maar dat mocht natuurlijk niet. Dat brutale is natuurlijk irritant, al ben ik met een drankje op zelf soms ook Halina die gaat rellen.”

Leukste Amsterdammer

“Daniël Kolf. Hij speelt in de nieuwe film De Libi en verdient echt een Gouden Kalf. Hij speelt natuurlijk, spontaan en geloofwaardig. Ik had hem een berichtje op Instagram gestuurd, daar reageerde hij heel lief op, dus volgens mij is het ook nog eens een hele leuke jongen.”

Mooiste theater

“Bellevue. Programmeur Frank Noorland heeft mij daar een kans gegeven met mijn eigen solovoorstelling, vlak na mijn afstuderen aan de toneelschool. Ik ga er nog steeds vaak kijken, ik heb warme gevoelens bij het theater.”

Lekkerste ijssalon

“IJsmanschap in West. Het is aan de dure kant, maar wel heel lekker. De gekste smaken ijs zitten op een stokje en het is allemaal organisch, biologisch, met of zonder gluten, de hele rambam. Maar met een Magnum uit de supermarkt maak je me ook gelukkig.”

Beeld Lin Woldendorp

Ultiem zomergevoel

“Met slippers op de fiets terwijl mijn huid plakt van de zonnebrand. En de spontaniteit in de stad, dat ik in het park zit en wat vrienden toevallig langsfietsen en erbij komen zitten.”

Verkoeling

“Bij het Rembrandtpark zit een zwembad, de kantine is een KFC. Je moet dus kip eten als je er zwemt, een grappige plek. Ik ga ook graag naar FC Hyena in Noord, daar kun je heerlijk eten en vanaf de kade in het water springen.”

Beeld Lin Woldendorp

Favoriet park

“Het Sarphatipark, ook al is het meer een soort perkje. Toeristen lopen door naar het Vondelpark, dus het is er vrij rustig ook al is het zo klein.”

Voornemen voor na de zomer

“Iets minder drinken. In de zomer neem je toch vaak een biertje erbij. En meer koken, minder via Thuisbezorgd bestellen. Ik verhuis binnenkort naar De Pijp, en dan heb ik zo’n hoge huur dat ik wel móet koken.”