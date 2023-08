Beeld Jurre Rompa

“Ons zwembad is een plunge pool; je kunt er alleen jezelf in onderdompelen, niet zwemmen. Hij is twee bij twee en een half, echt een kleintje. Vier jaar geleden waren we op vakantie in Australië en daar hadden ze overal van dat soort zwembaden. Toen zeiden we tegen elkaar: zo eentje moeten wij ook hebben.”

“Ik ga er bijna elke dag in, ook in de winter. Het water wordt heel koud, dan is het bijna een ijsbad. In de zomer zit het hele gezin erin, lekker relaxen met een glaasje wijn. Ons huis is vaak heel vol, de douche is altijd bezet. Dus ik douch soms ook bij het zwembad. Niemand die je ziet.”