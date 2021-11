‘Ik ben tegen met tien uitroeptekens’: scheuring in gemeenteraad Weesp over nieuwe wethouder

Het Gemeentehuis van Weesp, waar de politieke harmonie flink onder druk staat. Beeld Sophie Saddington

Nog vier maanden te gaan voor de fusie met Amsterdam, en het college van Weesp is weer op volle sterkte. De gemeenteraad ging woensdagavond akkoord met de benoeming van Katinka Hilders-van de Wetering (CDA) als opvolger van Astrid Heijstee, die sinds vorige week burgemeester is van de gemeente Kaag en Braassem.

De stemming maakte duidelijk dat wethouder Hilders de komende maanden door moet brengen in een ijskoud bad. Met negen stemmen voor en acht stemmen tegen haalde het voorstel voor haar aanstelling een minimale meerderheid. De steun kwam van WSP, CDA en PvdA, de weerstand van VVD, D66, GroenLinks en eenpitter Weesp Energie Neutraal.

Verontwaardiging

Jan Renzenbrink van het CDA prees zijn fractievoorzitter nog aan als een zeer communicatief persoon die met beide benen in de Weesper samenleving staat. Dat maakte weinig indruk op de tegenstanders, die haar benoeming vooral zien als het resultaat van onzorgvuldig en weinig transparant gekonkel in de achterkamertjes.

De verontwaardiging richtte zich met name op de WSP, die na het vertrek van Heijstee geen vervanger binnen de eigen gelederen kon vinden. Fractievoorzitter Lars Boom legde nog eens uit dat hij vervolgens naar het CDA - oppositiepartij en verklaard tegenstander van de fusie met Amsterdam - was gestapt om alle Weespers bij het politieke proces te betrekken.

In plaats van de gewenste harmonie veroorzaakte WSP een scheuring in de raad. “Ik ben tegen met tien uitroeptekens,” gaf Laura de Groot namens de VVD uiting aan haar gevoelens. Saskia ter Kuile van D66 rekende voor dat de aanstelling van Hilders Weesp inclusief wachtgeld 30.000 euro per maand kost. “Wat krijgen de Weespers daarvoor terug?” wilde ze weten.

Wat hoopt Hilders in slechts vier maanden te bereiken, voegde ook Maarten Miner van Weesp Energie Neutraal daar aan toe. “Ik ben drie jaar wethouder geweest en het kostte mij zeker anderhalf jaar om de organisatie van het Amsterdamse bestuur te doorgronden. Het fusieproces was een demonstratie van eensgezindheid, maar nu gaan we ten onder aan gekrakeel en gedoe.”

Enige relativering

Die laatste opmerking verdient enige relativering. Eerder op de avond stonden alle Weesper neuzen nog dezelfde kant op toen de allerlaatste begroting van de zelfstandige gemeente werd aangenomen. Ook een motie om een documentaire te laten maken over Weesp in de aanloop naar de fusie, kreeg van alle kanten steun.

Of de documentaire een remake wordt van Festen of toch meer iets in de sfeer van Alles is liefde zal de komende periode duidelijk worden. Weesp heeft nog drie raadsvergaderingen voor de boeg. Bij de verkiezingen van maart kunnen de Weespers een stem uitbrengen op de kandidaten die daarna het bestuur vormen van het stadsgebied Weesp-Driemond, onderdeel van Amsterdam.