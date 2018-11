IJzerwarenwinkel Rademaker sluit na 47 jaar

Binnen zijn de muren kaal en liggen de schappen half leeg. Achter de toonbank staat eigenaar Jeroen ­Rademaker (43) een van de laatste klanten te helpen. "We verkochten hier 33.000 verschillende artikelen. Moet je nu eens om je heen kijken."



De winkel kwam in 1971 in handen van zijn vader, Peter Rademaker (72). Peter: "Destijds stond hier een weduwe op leeftijd in haar eentje in de winkel. Ik was toen vertegenwoordiger van de ijzerwarenhandel van mijn ­vader en kwam hier geregeld over de vloer. Ik besloot haar af en toe te helpen en op mijn 21ste heb ik de zaak overgekocht."



Rademaker zit nu 47 jaar op de Rijnstraat. In 1980 hebben ze het naastgelegen pand bij de winkel getrokken. "In en rondom Amsterdam kwamen mensen hier niet alleen voor gereedschappen en materialen," zegt Peter, "maar vooral voor de expertise. Dat is niet meer van deze tijd. Jongeren bellen nu voor alles een klusjesman."



Urenlang onbereikbaar

Tien jaar geleden nam zoon Jeroen de winkel over. Zijn vader komt twee keer per week langs om te helpen. Personeel heeft hij sinds januari al niet meer.



"Het lijkt wel alsof niemand weet dat de speciaalzaak nog bestaat," zegt Jeroen. "Internet zal hier wel een rol in hebben gespeeld. Ook hebben de crisis en de werkzaamheden aan de straat ons zeker veertig tot vijftig klanten per dag gekost. Soms waren wij urenlang onbereikbaar."