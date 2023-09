‘IJzeren’ Rinus Israël, Amsterdams Feyenoordicoon: ‘Ik gebruikte alles om een tegenstander zoveel te raken als ik kon’

Rinus Israël: 'Als ik zelf rijk was, zou ik me niet anders gedragen dan ik nu doe.' Beeld Erik Smits

Als jongetje uit Amsterdam-Noord voetbalde Rinus Israël al tegen Ajax. “Ik was echt een Noorderling, ik hou niet van druktemakers. En ik wil niemand van Ajax beschuldigen, maar ik ging niet om met dat soort types.”

Wat voor types bedoelt u?

“Hun spel bestond eruit dat ze superieur wilden zijn aan de tegenstander, dat straalden ze uit. Nog steeds, dat is altijd zo geweest. In het veld merkte ik het verschil al. Die houding had ik niet, ik was een twijfelaar.”

Dat was het grote verschil?

“Ik was verlegen. Voor een wedstrijd dacht ik altijd: vandaag gaat het moeilijk worden, de tegenstander is ook goed. Ik had niet de indruk dat ik een geweldige voetballer was. Dat is een totaal andere instelling dan die jongens bij Ajax hadden.”

Zoals Rinus Israël hier nu zit, op een doordeweekse middag aan een tafeltje bij fietsenmaker Dral te Landsmeer, gekleed in een blauw trainingsjack van Adidas, zou je het niet zeggen, maar hij was in 1970 de eerste Nederlandse aanvoerder die een Europa Cup I won, tegenwoordig Champions League geheten. En dat deed hij voor Feyenoord, waar Israël als Amsterdammer een iconische speler werd.

Aan de muur naast het tafeltje hangen foto’s uit zijn voetbalcarrière. Het is echt zijn tafel geworden, hij zit hier een paar uur per dag, op loopafstand van zijn huis. Het contact met de eigenaar van de fietsenzaak begon omdat die een Feyenoordsupporter is. Maar tussen de mannen die iedere dag met hem over voetbal komen praten zitten meer Ajaxfans. Vanmiddag was Israël iets te laat voor de afspraak, hij moest in Volendam vis halen voor zijn vrouw.

Hoe lang woont u al in Landsmeer?

“Ik denk een jaar of twintig, misschien dertig.” Van het voetballen kan hij zich alles nog herinneren, daarbuiten laat het geheugen hem soms in de steek. Pieter Dral, de fietsenmaker, weet het nog wel: Israël kwam hier wonen in 2001.

Is het hier anders dan in Noord?

“In Landsmeer wonen vooral mensen die huizen hebben gekocht, in Noord was het meer huur.”

Het Amsterdam-Noord van zijn jeugd wordt door Rinus Israël omschreven als een volksbuurt. “Ik zal niet beweren dat de mensen arm waren, dan zeggen ze: hij komt er zelf vandaan en nu praat hij zo. Iedereen moest hard werken voor zijn geld. Mijn vader was metselaar. We stemden op de PvdA, dat heb ik ook altijd gedaan.”

“De gedachte was dat alle mensen gelijkwaardig moesten zijn en dat arbeiders het beter zouden krijgen, in financieel opzicht. Ik weet niet of het is gelukt, de partij is wat kleiner dan vroeger. Voor rijke mensen vind ik het hartstikke leuk, ik zou ook wel twee miljoen op de bank willen hebben, maar ik heb net zoveel waardering voor mensen met minder geld. Als ik zelf rijk was, zou ik me niet anders gedragen dan ik nu doe.”

Verschilde Noord van de rest van Amsterdam?

“Daar kwam ik bijna niet. Als ik een keer ging, met de pont, was het: ik ga naar de stad. Als iemand vroeg waar ik vandaan kwam, zei ik wel Amsterdam.”

Hoe begon u met voetballen?

“Op straat, de lantaarnpalen waren de goals. Van het verkeer hadden we weinig last, zoveel auto’s reden er niet. Op mijn 20ste speelde ik nog steeds bij de amateurs van DWV, ze stonden niet voor me in de rij met contracten. Als je in Amsterdam een beetje kon voetballen, speelde je bij Ajax. Ik was een laatbloeier.”

“Jopie Burgers voetbalde bij DWS, in de eredivisie. Hij was getrouwd met mijn zus. Zijn broer vroeg daar of ik een keer een oefenwedstrijd mocht spelen. Dat deed ik en daarna waren ze niet enthousiast, kennelijk had ik geen geweldige indruk gemaakt. Ik deed nog eens mee en uiteindelijk kreeg ik een contract. Vier jaar later, in 1966, werd ik verkocht aan Feyenoord voor 450.000 gulden, een Nederlands record.”

Hoe was het in Rotterdam?

“Iedere dag heen en weer rijden werd te veel, ik ging daar wonen. In Rotterdam-Zuid, in de buurt van het stadion. Mensen praten altijd over de verschillen tussen Amsterdam en Rotterdam, ik heb het niet gezien. Rotterdam zou de stad van het harde werken zijn, in Amsterdam wordt ook hard gewerkt. In Rotterdam is alleen wat meer havengedoe.”

Bestaat er zoiets als Amsterdamse humor?

“Ik hou van dollen en scherpe grappen. In Amsterdam denken we dat wij de enigen zijn die dat doen, alleen is dat niet zo. In Rotterdam was de humor net zo hard. Ik werd daar ook meteen geaccepteerd. Het gaat om hoe je voetbalt. Je kan joviaal doen met de supporters, maar als je er niets van bakt is het snel klaar.”

“Ik heb mijn plicht gedaan in Rotterdam. Als ik daar nu kom word ik aangesproken op straat, mensen bedanken me voor wat ik heb gedaan, dat we de Europa Cup wonnen. Ajax werd vaker kampioen, maar Feyenoord won als eerste Nederlandse club de Europa Cup, daar zijn ze trots op in Rotterdam. In Amsterdam heeft nog nooit iemand vervelend gedaan omdat ik voor Feyenoord speelde.”

Maar toen u klaar was, verhuisde u terug naar Amsterdam?

“Onze familie woonde hier en we hadden nog een huis in Noord. Ik had niets meer te zoeken in Rotterdam.”

Waarom werd u IJzeren Rinus genoemd?

“Ik speelde erg hard. Als ik een duel aanging nam ik alles mee, ik heb mensen niet netjes behandeld. Een zetje links en rechts, een trap op een van de lichaamsdelen, ik had een hekel aan verliezen. Ik gebruikte alle mogelijkheden die er waren om een tegenstander zoveel te raken als ik kon.”

Waarom gedroeg u zich op het veld zo anders dan in het normale leven?

“Op die vraag heb ik geen antwoord. Bij Feyenoord speelde ik met Wim Jansen, een van mijn beste vrienden, hij is helaas overleden. Wim zei altijd: hoe kan het dat jij zo anders bent in het veld? In de kleedkamer had ik niet zoveel praatjes, ik stond nooit vooraan, ik ben verlegen. Voetballen gaat om winnen, daar deed ik alles voor.”

Waarom werd u trainer?

“In die tijd moest je na het voetballen nog wel een paar centjes verdienen. Ik denk dat we niets anders konden bedenken dan trainer worden, dat was wat we kenden. Je was 35 of bijna 40, dat is te laat om een ander vak te leren.”

Was u een betere voetballer of trainer?

“Voetballer. Als trainer had ik dezelfde instelling, ik kon me mateloos ergeren wanneer spelers hun best niet deden. Als ze iets niet beheersten, dacht ik: hoe is het mogelijk dat hij dit niet kan? Ik was te negatief.”

“Voetballers vinden het leuk om soms een complimentje te horen. Je moet het ook zeggen als ze iets goed doen. Ik deed dat niet. In mijn tijd was iedereen zo. Tegen medespelers deden we niet altijd even vriendelijk. Als een bal niet goed was lieten we dat weten, niet op een fijnzinnige manier. Zo was ik het gewend.”

“Cynische humor, daar was ik een meester in, ook als trainer. Aan mijn spelers vragen of de doos nog om hun voetbalschoenen heen zat. Vonden ze niet grappig. Ik wel. Achteraf kwam ik tot de conclusie dat ik die spelers op een andere manier had moeten benaderen, dan had ik meer bereikt. Maar ja, toen was ik al gestopt.”

“Het is niet zo dat ik niets heb bereikt. Ik ben trainer van Feyenoord geweest, al was dat geen succes. In Den Bosch had ik wel een goede periode, in Boekarest werden we kampioen.”

Over u werd dertig jaar geleden al gezegd dat de jonge voetballers u te hard vonden. Wat vindt u van de huidige tijdgeest?

“Zo intensief volg ik het allemaal niet. Ik denk dat mensen elkaar nog steeds wel corrigeren, alleen doen ze het in leukere bewoordingen. Bij ons was de cultuur anders.”

CV Rinus Israël (Amsterdam, 1942) speelde als voetballer 47 keer voor het Nederlands elftal. In 1970 was hij aanvoerder van Feyenoord, de eerste Nederlandse club die de Europa Cup I won.

De stad van... Rinus Israël Echt Amsterdams “Op Radio Noord-Holland praat ik iedere week over Ajax. Ik heb wel bewondering voor ze. Goede jeugdspelers, de club wordt goed geleid. Alleen gaat het nu even niet best.” Accent “Amsterdams, ik ga niet veranderen.” Havermelk “Dat zegt me niets.” Huur of koop “Koop. Op een eigen woning is iedereen gesteld.” Import “Als je moet aanpassen, ben je nooit echt.”