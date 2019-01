IJveer 63 vernoemd naar Eberhard van der Laan

Het nieuwe veertuig is de vierde van een nieuwe, schonere soort veren in de stad. De onthulling van de naam werd maandagmiddag gedaan door echtgenote Femke van der Laan en in het bijzijn van de kinderen van Van der Laan.



"Eberhard van der Laan was een burgemeester die zich met hart en ziel heeft ingezet voor Amsterdam," zegt GVB-directeur Alexandra van Huffelen. "Een leider die spreekwoordelijke bruggen bouwde en oprecht de verbinding zocht - en legde - met de Amsterdammers. Vanuit die gedachte eren wij hem, mede op verzoek van heel veel Amsterdammers, met de vernoeming van een schip dat de beide oevers van het IJ met elkaar verbindt."



Het nieuwe veer wordt dinsdag in gebruik genomen tussen Amsterdam Centraal en Buiksloterweg. Het is het vierde veer in de 60-serie van grote ponten, waar zo'n 310 mensen op passen. Daarnaast wordt de vloot verduurzaamd. De eerste veren moeten in 2022 uitstootvrij zijn.