IJtunnel bleef twee dagen dicht: Amsterdam vond weekendmonteur te duur

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De tunnel was tussen zaterdagmiddag 1 januari en maandagmiddag 3 januari dicht vanwege een storing in een dwarsventilator in de oostbuis. Dwarsventilatoren zijn nodig vanwege de brandveiligheid.

De gemeente Amsterdam heeft geen 24/7-contract met gespecialiseerde monteurs, waardoor de storing pas de eerstvolgende werkdag werd gerepareerd. Dat schrijft wethouder Egbert de Vries (Verkeer) in antwoord op vragen van D66.

Niet kostenefficiënt

Volgens de wethouder zijn zulk soort storingen zeer zeldzaam en is een 24/7-contract ‘tot nu toe niet kostenefficiënt geacht’. Daar is na de gesloten IJtunnel verandering in gekomen; de gemeente wil nu een deskundige aannemer contracteren die ook in het weekend beschikbaar is, aldus De Vries.

Voor hulpdiensten heeft de afsluiting geen negatieve effecten gehad. Ambulance, brandweer en politie konden nog wel van de tunnel gebruikmaken.