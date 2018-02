IJsnota fase 1 gaat in: vaarverbod in West en Centrum

De ijsmeester heeft dinsdagochtend de Amsterdamse wateren gecontroleerd en in combinatie met de weersvoorspelling is besloten fase één van de IJsnota in te laten gaan, zegt een woordvoerder van Waternet. Dat wil zeggen dat er een vaarverbod ingesteld wordt voor verschillende grachten in Centrum en een aantal West.



"Zo krijgt ijs de kans zich te vormen," aldus de woerdvoerder. "Schaatsen kan nog niet direct, maar dit is een duwtje in de juiste richting. Het is nu echt aan de temperaturen om mee te werken."



Eenhoornsluis

Dinsdagmiddag worden bij het water borden geplaatst om het vaarverbod duidelijk te maken. Ook wordt de Eenhoornsluis bij de Korte Prinsengracht eind van de ochtend gesloten.



Fase twee van de IJsnota, een vaarverbod voor nog meer grachten, gaat pas in bij een voorspelling van minstens vijf dagen matige tot strenge nachtvorst. Ook moet het overdag onder het vriespunt blijven.



De laatste keer dat de IJsnota inging en er op de grachten geschaatst kon worden was in 2012.