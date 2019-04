IJshockeyclub baalt van uitbreiding Jaap Edenbaan

Vorige week maakte de gemeente bekend dat de Jaap Eden ijsbaan inclusief hal uitbeidt op de huidige locatie in sportpark Middenmeer in Oost. Een verhuizing naar Noord of Zuidoost is overwogen, maar viel af.



Daar is Amsterdam Tigers niet erg gelukkig mee, zegt voorzitter Ben van Duin. De ijshockeyclub maakt gebruik van de ijshal die ook bij Jaap Eden hoort en dus ook in oost blijft. "Wij trekken sporters uit de regio en die moeten straks weer over de Middenweg om hier naartoe te komen. En daarna moeten ze nog een parkeerplek zien te vinden."



Verbaasd

Noord en Zuidoost waren prettiger geweest, vindt de voorzitter; goed bereikbaar met trein of metro en parkeren is daar nog mogelijk. Al eerder had de club laten weten naar sportpark Sloten te willen met een ijshal. Maar die optie is al langer van tafel.



Van Duin is verbaasd dat zijn club niet is betrokken bij het overleg, in tegenstelling tot de stichting achter de Jaap Eden IJsbaan. Amsterdam Tigers is een snelgroeiende club, met inmiddels 350 leden en wil uitbreiden tot zeker 600 leden. Het eerste team speelt in de hoogste divisie.