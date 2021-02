IJsclubs bereiden zich voor op vorst: ‘We wachten al zo lang’

Amsterdam. 1-3-2018. Schaatsen op het ijs in Vondelpark. Beeld Carly Wollaert

Bij de Amstelveense schaatsvereniging De Poelster balen ze. De natuurijsbaan kan volgende week niet worden afgezet, omdat het een publiek toegankelijk terrein is. Om die reden staat er geen water - en straks dus geen ijs - op het terrein. Het schaatsseizoen gaat aan de leden voorbij.

“Dat hebben we in overleg met de gemeente besloten,” zegt Wouter van der Klauw, voorzitter van de vereniging. "Als er ijs ligt, komen er honderden mensen op af. Dan valt het niet te handhaven. Eeuwig zonde natuurlijk. Nu komt er een keer strenge vorst, kunnen we niet schaatsen.”

De gemeente Amsterdam staat er niet zo streng in als Amstelveen. Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat weten dat de geldende coronamaatregelen zullen worden gehandhaafd, maar ijsclubs niets gaan verbieden. Mits iedereen afstand houdt en niet met grote groepen bijeenkomt natuurlijk.

Jaap Edenbaan

“Op de Jaap Edenbaan gaat het ook al weken goed,” zegt de woordvoerder. Op de kunstijsbaan in Oost wordt met een ticketsysteem gewerkt waardoor elk uur een doorloop van mensen plaatsvindt.

“We handhaven net als we in de zomer op drukke plekken hebben gedaan,” zegt de woordvoerder. “Dat betekent niet dat bij elk laagje ijs handhavers staan, maar wel dat we vragen om drukke plekken te mijden en bij bepaalde gebieden afsluiten.”

Vanuit de KNSB wordt elke natuurijsvereniging aangeraden een ticketsysteem te hanteren zoals op de Jaap Edenbaan. Toertochten zijn wel verboden.

Alleen kinderen

Bij de Diemer IJsclub hopen ze volgende week op schaatsers, al is het afwachten of de gemeente Diemen dit toe zal staan. Bestuurslid Jan Poster heeft van de gemeente de mededeling gekregen dat alleen kinderen mogen worden toegelaten.

“We hebben alle voorbereidingen getroffen,” zegt Poster. “Het water ligt al op de ijsbaan, er moet alleen nog vorst overheen. “In principe willen we gewoon opengaan, net zoals in 2018 toen er voor het laatst echt ijs lag. Het zou lullig zijn als dat dit seizoen niet mag. We wachten al zo lang."

Margriet Buurs van IJsclub Broek in Waterland zegt niet als een handhaver het ijs op te gaan om mensen naar huis te sturen. Daarom gaat de club geen mededelingen zetten op de website. “We zitten dicht bij Amsterdam en bij een eventuele aankondiging van ijs komen duizenden mensen naar ons toe. Dat willen we vermijden. Al hoop ik dat we snel kunnen schaatsen.”

De woordvoerder van Halsema hoopt dat ondanks de maatregelen veel Amsterdammers gaan genieten van het natuurijs. “Er is weinig te doen in de stad, dit is een gezonde afleiding voor iedereen.”