IJs - en Nutellawinkel aan de Zeedijk gesloten na muizenfilmpje

Beeld AFP

Ondanks dat culinaire recensenten geen hoge pet op hebben van de ijs- en Nutellawinkels in de binnenstad, kon een muis woensdag geen genoeg krijgen van een crêpe met chocoladesaus in de etalage van ijs- en Nutellawinkel Ice Twice op de Zeedijk.

Radio-dj Vera Siemons maakte er een filmpje van dat ze naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wilde sturen. Het filmpje was echter te groot om te kunnen uploaden en dus besloot ze het op Twitter te plaatsen. Hier werd het filmpje een grote hit.

Spoedsluiting

Tot grot spijt voor de eigenaren, keek de NVWA ook mee op Twitter en bracht die ’s middags direct een bezoek aan de winkel. Na een inspectie werden meer muizen aangetroffen en werd besloten de winkel met spoed te sluiten. ‘De zaak mag weer open als de ondernemer de zaak grondig heeft schoongemaakt en maatregelen heeft getroffen om ongedierte in de toekomst te voorkomen,’ meldt de NVWA.

Volgens woordvoerder Paula de Jonge van NVWA worden klachten over muizen in horecazaken ‘heel serieus’ genomen. “Ongedierte mag niet in contact komen met voedsel dat later verkocht gaat worden. Muizen lopen en urineren over het eten en dat levert een direct gevaar op voor de voedselveiligheid.”

Veel overlast

Volgens de ondernemersvereniging van de Zeedijk is er veel overlast van ongedierte in de straat net als in de rest van de binnenstad. “Muizen zijn er omdat vuilnis ook op straat moet worden aangeboden. En dat vuilnis trekt ongedierte aan,” zegt Annemieke Bieringa van de ondernemersvereniging. “Geef ons een grote boot of ondergrondse containers waar we het vuilnis in kwijt kunnen en we kunnen het ongedierte beter bestrijden. Ondernemers mogen ook al geen gif gebruiken.”

Ice Twice was zelf niet bereikbaar voor commentaar. Wanneer de winkel weer opengaat is niet bekend.

Je kan geen video’s uploaden in je klachtenformulier (en iPhone foto’s zijn te groot, lol) naar de NVWA, dus dan maar hier: think twice als je ooit (?) op het punt staat zo’n louche Nutella Bakery binnen te stappen. #pretparkAmsterdam 🐀 pic.twitter.com/t9bazXJYVx Vera Siemons