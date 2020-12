IJplein aangewezen als beschermd stadsgezicht

Het IJplein is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Beeld Marc Driessen

Het aanwijzen van het IJplein als beschermd stadsgezicht, een initiatief van bewoners, is donderdag goedgekeurd door de gemeenteraad. Eerder had het college van b & w al ingestemd met de beschermde status voor de wijk.

Met de beschermde status zullen aanpassingen in het straatbeeld - zoals het optoppen van bestaande huizen of veranderingen in de openbare ruimte – eerst worden beoordeeld op hoe ze de cultuurhistorische waarde van het gebied beïnvloeden.

Het IJplein staat bekend om zijn bijzondere ontwerp. Onder leiding van de inmiddels gerenommeerde architect Rem Koolhaas en in nauw overleg met de buurt ontstond halverwege de jaren '80 een ontwerp voor een ‘doorwaaibare’ woonwijk met veel groen en lange zichtlijnen naar het IJ. De woonblokken werden zo geplaatst dat zo veel mogelijk bewoners vanuit hun huis het water konden zien en, aan de overkant, het centrum van de stad. De wijk is vooral aan de westzijde te herkennen aan de kenmerkende vrolijke pasteltint van de woonblokken.

Sociale continuïteit

Maar toen de gemeente twee jaar geleden verschillende plannen presenteerde voor de ontwikkeling van het gebied, kwamen bewoners Redmar Riemersma en Yvette Taminiau in actie. Zij dienden een aanvraag in om het IJplein te beschermen. “Ik ben heel blij,” zegt Riemersma. “Het IJplein is voor Amsterdam een waardevol stukje stad en dat wordt beschermd, voor nu en voor toekomstige generaties. Wij kwamen in actie toen de gemeente plannen had voor een groot gebouw in het water of mogelijk de sloop van de lange flat bij de pontaanlanding, dat wilden we niet. De cultuurhistorische en stedenbouwkundige aspecten moesten behouden blijven.”

Bewoners van het eerste uur vreesden dat er in de buurt alleen nog complexen met dure appartementen zouden worden neergezet. Maar de beschermde status geeft de buurt een bepaalde sociale continuïteit, zegt Riemersma. “Vooral cultuurhistorisch hangt de geschiedenis van het IJplein samen met die van de stad. Het gebied is de laatste in Amsterdam dat uitsluitend werd gebouwd met sociale huurwoningen.” Inmiddels is een deel daarvan koophuis. “ Maar ook het stedenbouwkundig plan blijft nu behouden: het voor bewoners zo belangrijke zicht op het IJ en op het centrum, dat de verbinding vormt met de rest van de stad.”

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) zei eerder al het belangrijk te vinden dat ‘we waardevolle stukken stad koesteren en de bijzondere kenmerken van het plein voor de toekomst behouden blijven’.