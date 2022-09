IJmuidenaar langer vast in verband met dood Oekraïense

In een woning aan de IJsselstraat werd het levenloze lichaam van de vrouw gevonden. Beeld ANP / NieuwsFoto

Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam bepaald, meldt het Openbaar Ministerie. De vrouw verbleef in Amsterdam en was twee dagen voor de arrestatie van de verdachte als vermist opgegeven.

Uit daaropvolgend onderzoek door de Amsterdamse politie bleek dat de vrouw (34) bij de man in IJmuiden op bezoek was gegaan. In zijn woning aan de IJsselstraat vond de politie het levenloze lichaam van de vrouw.

Bij doorzoeking van de woning vond de politie ‘meerdere materialen die niet direct konden worden geduid’, aldus het OM. Uit veiligheidsoverwegingen werden specialisten op het gebied van explosieven en gevaarlijke stoffen ingezet. Onderzoek wees uit dat er geen sprake was van direct gevaar. De exacte samenstelling van de stoffen wordt nog onderzocht.

De aangehouden man wordt verdacht van moord dan wel doodslag dan wel dood door schuld, zegt het OM.