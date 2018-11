IJmuiden grijpt naast groenere proeffabriek

Volgens de Volkskrant heeft Tata Steeltopman Thachat Narendran dat gezegd in gesprek met Nederlandse journalisten. Tata zou in het Indiase Jamshedpur een op Hisarna gebaseerde fabriek willen bouwen, goed voor 500.000 ton ijzer per jaar.



Dat lijkt een streep door de rekening van Tata Steel in IJmuiden. Daar wordt het procedé nu beproefd op veel kleinere schaal. Het vroegere Hoogovens, met de andere Europese onderdelen van Tata Steel verwikkeld in een fusie met ThyssenKrupp, had daarom de hoop ook de locatie te worden van een grotere proeffabriek.



Troefkaart

Hisarna is al jaren de troefkaart die Tata Steel in IJmuiden speelt voor een groene toekomst. In Nederland is het staalbedrijf bijna de grootste uitstoter van broeikasgassen en Hisarna, dat de CO2-uitstoot met minstens 20 procent kan terugdringen, gold als de uitweg om hier te kunnen blijven.



Anders dan met de klassieke hoogovens is het bij Hisarna niet meer nodig eerst ijzererts te bakken tot harde ronde pellets en kolen tot cokes. In plaats daarvan kunnen poederkolen en ijzererts zo de ruwijzeroven in.



Bijkomend voordeel is dat CO2 sterk geconcentreerd uit het proces komt, zodat die zich makkelijker laat opslaan in lege gasvelden voor de kust of, beter nog, laat hergebruiken in de chemie. Daardoor, en door biomassa te gebruiken in plaats van steenkool, zou de CO2-besparing zelfs kunnen oplopen tot boven de 80 procent.



Al acht jaar wordt in IJmuiden het Hisarnaprocedé vervolmaakt. Des te opmerkelijker is het dat het moederbedrijf de techniek nu naar India haalt. Daar komt nog eens bij dat de techniek met andere Europese staalconcerns is ontwikkeld met miljoenen subsidie van de Europese Unie. Tot dusver is 75 miljoen euro gestoken in de ontwikkeling van Hisarna.



