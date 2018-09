IJdoornlaan in Noord afgesloten door gesprongen leiding

Vlak voor 10.00 uur kreeg de politie een melding van wateroverlast op de kruising van de IJdoornlaan met de Volendammerweg. Een woordvoerder van Waternet zegt dat de politie de straat heeft afgezet.



Schade

Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De hoofdwaterleiding is spontaan gesprongen en is inmiddels dichtgemaakt met een zogenoemde afsluiters, zegt de woordvoerder. Het water daarna is door putzuigers weggepompt het riool in.



Alle openbaar vervoer van vervoerder GVB is gestremd en ook het verkeer kan er nog niet door. De woordvoerder meldt dat nu het water weg is een schoonmaakwagen onderweg is om de laatste restjes zand op te ruimen. "Daarna zal de straat weer worden vrijgegeven, dit zal op korte termijn gebeuren."



Huishoudens zonder water

De verwachting was dat in totaal zeventig huishoudens tijdelijk zonder water kwamen te zitten. Hoewel exacte cijfers niet beschikbaar zijn, kreeg Waternet inderdaad een hoop meldingen over een storing.



"We hebben het water omgeleid naar de huishoudens die zonder zaten," vertelt de woordvoerder. "Daarom zou nu iedereen weer water moeten hebben. We hebben dat nu via een tijdelijke oplossing gerealiseerd, maar morgen wordt het probleem definitief verholpen."