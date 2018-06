IJburglaan heeft asfalt van gerecycled wc-papier

In de weg is cellulose gebruikt. De cellulose is afkomstig van wc-papier dat in het riool terecht is gekomen. Met de cellulose in het asfalt wordt de weg duurzamer door de afdruipremmende werking.



"Ik vind dit een heel mooi voorbeeld dat symbool staat voor de circulaire economie," zegt Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid). "Als we zelfs gebruikt wc-papier kunnen recyclen voor nieuwe toepassingen toont dat wel aan dat we niets meer als afval hoeven te beschouwen en alles kunnen hergebruiken."



Duurzaam

Amsterdam wil in de toekomst vaker cellulose gebruiken voor duurzame toepassingen in de stad. Het kan onder andere gebruikt worden voor isolatiemateriaal, biocomposiet, kunststof kozijnen en gevelplaten.



In Nederland wordt jaarlijks 180.000 ton wc-papier door het toilet gespoeld en als afval verbrand. Dooreen speciale techniek kan cellulose uit het rioolwater worden gefilterd en opnieuw worden gebruikt.