IJburgers willen geen auto’s in hun groen: ‘Waarom moet de parkeerplaats hier komen?’

De groenstrook langs de Oeverzeggestraat op IJburg. Als het aan de gemeente ligt, komen hier negentig parkeerplaatsen voor bezoekers van het nabijgelegen sportcomplex in het Diemerpark. Beeld Joris van Gennip

Het is een fijne strook groen, zo aan de rand van het toch wel stenige IJburg. Tussen de woonblokken in de Oeverzeggestraat en de huizen op de Paul Hufkade, aan de overkant van het water, zorgt de welig met gras begroeide groenstrook voor rust in het straatbeeld. Maar het zou wel eens snel afgelopen kunnen zijn met het groen hier: als het aan de gemeente ligt komt er op deze strook een parkeerplaats voor negentig auto’s.

Dat zit zo: even verderop, in het Diemerpark, is de druk op de sportverenigingen enorm. De zes velden hier, voor voetbal en hockey, zijn bij lange na niet genoeg om iedereen in de gelegenheid te stellen er te sporten. En IJburg is voorlopig nog niet uitgegroeid. Dus wordt het complex uitgebreid: vier velden komen erbij. Die uitbreiding heeft gevolgen voor het parkeerterrein waar nu plek is voor 42 auto’s. Dat moeten er in de toekomst negentig worden, heeft de gemeente uitgerekend. Die parkeergelegenheid is in de voorlopige plannen in zijn geheel ingetekend in het groen langs de Oeverzeggestraat.

IJburger Robbert ter Weijden baalt ervan. “Wij zijn natuurlijk helemaal niet tegen meer sportvelden, daar wordt druk gebruik van gemaakt, ook door onze kinderen. Maar waarom moet de parkeerplaats precies hier komen? Hoezo kan de huidige parkeerplaats niet worden uitgebreid? Wat een perfecte groenstrook is, wordt straks vervangen door kil asfalt, dat regelmatig ook nog vol staat met blik. De uitbreiding van een sportcomplex wordt nu afgewenteld op een woonbuurt. Dit kan anders, zou je denken.”

Volgens Ter Weijden wordt de stevige verandering in de omgeving er door de gemeente doorheen gedrukt. “Er is geen overleg geweest, wij worden als omwonenden geconfronteerd met een voldongen feit, zo voelt het voor ons althans. De overheid heeft altijd de mond vol van participatie, maar als een van de buurtbewoners niet had opgelet tijdens een informatieavond over de sportvelden, hadden we niet geweten dat er hier een parkeerplaats voor de deur komt.”

Uitbreiding buiten het park

De liefhebbers van het Diemerpark zijn ook niet blij met de uitbreiding van het sportcomplex, zij het om een andere reden. Kees Lakerveld, voorzitter van de Vrienden van het Diemerpark, is zeer ontstemd over de gang van zaken. Volgens hem is al in 2011 afgesproken dat het aantal sportvelden op IJburg zou worden uitgebreid. “Maar toen is heel nadrukkelijk gezegd dat die extra velden níet in het Diemerpark zouden komen en dat er elders plek voor zou worden gezocht, bijvoorbeeld op het Strandeiland. Nu willen ze de uitbreiding toch ineens hier doen.”

De gemeente stelt in een reactie dat bij een uitbreiding naar tien velden de norm nu eenmaal is dat er negentig parkeerplekken moeten zijn. Volgens een woordvoerder willen de wethouders geen auto’s in het Diemerpark omdat het hier een hoofdgroenstructuur betreft. “De Oeverzeggestraat is de enige geschikte locatie buiten het park.”

En de parkeergarage onder de Albert Heijn op de IJburglaan dan? Volgens buurtbewoners is daar ruimte te over en is het maar vier minuten extra lopen voor de bezoekers van de sportvelden. Die garage biedt echter te weinig plek, zegt de woordvoerder van de gemeente. “Dat is op langere termijn onzeker, het is geen alternatief.”

Stem weegt mee in advies

Volgens de gemeente hebben de IJburgers altijd de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan het gesprek over de parkeerplekken die bij de sportvelden horen. “En nog steeds kunnen ze reageren en deelnemen aan het gesprek. In september en oktober zijn er nog verschillende gelegenheden waar ze hun stem kunnen laten horen. De stem van de bewoners wordt ook meegenomen in het advies van stadsdeel Oost aan het college. Het college zal het uiteindelijke besluit nemen. Hierna dienen nog verschillende vergunningen aangevraagd te worden. Op dat moment kunnen omwonenden uiteraard ook nog formeel bezwaar aantekenen of beroep instellen.”