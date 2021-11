IJburg vrijdagnacht opgeschrikt door explosie van een geparkeerde auto

Beeld ANP

Ter plaatse werden door de politie brokstukken aangetroffen die meters verder ook nog over de weg lagen verspreid. Het dak van de Mercedes Benz bleek door de kracht van de explosie compleet weggeblazen en werd door de politie enkele tientallen meters verderop in het struikgewas aangetroffen.

Rond 04.00 uur kreeg de politie een melding binnen over de explosie. Een team dat gespecialiseerd is in explosieven, de recherche en specialisten van de forensische opsporing kwamen ter plaatse om onderzoek te doen. Door de knal liepen enkele geparkeerde auto’s in de buurt ook schade op.