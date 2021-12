IJburg gaat gebukt onder overlast van jongeren: ‘Als je er wat van zegt, schelden of spugen ze’

Het Theo van Goghpark. Volgens omwonenden is het 's nachts een 'donker oord'. Beeld Dingena Mol

Vorige maand werden auto’s van overheidsdiensten bekogeld en vernield, door zwaar vuurwerk sneuvelden ramen van woningen.

Een groot stuk van de heg langs de Pampuslaan is zwartgeblakerd. De heg vloog in brand toen jongeren in het weekend van 20 en 21 november een stapel pallets in de fik staken. Ook het wegdek liep zo flinke schade op.

Hetzelfde weekend werd een politieauto met kiezelstenen bekogeld en een voertuig van de gemeente vernield. De ruiten van twee woningen sneuvelden en een deur raakte ontzet door zwaar vuurwerk.

Omwonenden en ondernemers in de omgeving van de Pampuslaan ondervinden de laatste jaren flinke overlast. De ondernemers, die allen anoniem willen blijven, spreken van een ‘opeenstapeling van problemen’: onder meer vandalisme, het gooien van zwaar illegaal vuurwerk, brandstichting en intimidatie.

‘Kinderen van acht of negen’

“De groep die hier in de straat hangt, wordt steeds groter. Eerst stonden er zo’n zeven jongens van pakweg vijftien tot twintig jaar jaar, nu zijn het er al meer dan vijftien. Er zitten nu ook kinderen van acht of negen jaar bij. Praten helpt niet. Als je er wat van zegt, word je uitgescholden,” zegt een ondernemer, die inmiddels een overvalknop in haar zaak heeft.

Het aantal overlastmeldingen is gestegen van 28 in 2019, 75 in 2020 naar 203 tot en met 1 december dit jaar. Naar aanleiding van de aanhoudende incidenten heeft de gemeente besloten camera’s op te hangen in de omgeving van de Pampuslaan en het Theo van Goghpark.

‘Bewoners en professionals worden geïntimideerd en bedreigd door de overlastgevers. Deze incidenten hebben een zeer negatief effect op de veiligheidsbeleving van de bewoners en ondernemers van het gebied,’ zo valt te lezen in het besluit.

Bomen overgoten met benzine

De inzet van camera’s is niet de eerste maatregel die de gemeente neemt. De buurt krijgt al extra aandacht van politie, handhavers en straatcoaches, een aantal gezinnen krijgt huisbezoek en er worden sportactiviteiten georganiseerd. ‘Het aantal incidenten is nog steeds onaanvaardbaar hoog.’

Een medewerker van de avondwinkel heeft het groepje jongens weleens aangesproken. “Ik zei: ga hier weg.” Afgelopen maandagavond bleek zijn raam te zijn gesneuveld. “Op camerabeelden is te zien dat iemand vanuit een rijdende auto vuurwerk naar mijn raam heeft gegooid,” zegt de medewerker.

Ook de kerstbomenverkoper in de nabijgelegen Krijn Taconiskade moest het ontgelden. Op zaterdagavond 4 december werden zijn kerstbomen in brand gestoken. Op camerabeelden kon hij zien hoe de bomen werden overgoten met benzine en aangestoken met vuurwerk. “Vele tientallen bomen zijn verbrand of liepen schade op,” zegt de verkoper die inmiddels een nieuwe lading heeft staan. “We staan dit jaar voor niks te werken.”

Geregeld overleg

Een winkelier die met de politie sprak, werd voor ‘snitch’ uitgemaakt. “‘Ik zag je wel met de politie praten,’ zei een van hen op dreigende toon.” Zelf voelt ze zich niet zo snel bedreigd. “Maar het heeft wel gevolgen voor mijn klandizie. Als die hele groep voor je deur staat, voelen mensen zich niet veilig. En als je er wat van zegt, schelden of spugen ze naar je.”

De winkeliers hebben enkele weken geleden een ondernemersvereniging opgericht en overleggen geregeld met de politie en de gemeente. “Dat de gemeente nu camera’s ophangt, zegt wel hoe hardnekkig het is,” zegt een van hen.

Buurtbewoners doen de laatste weken vooral meldingen van zwaar (illegaal) vuurwerk. Ze vergelijken de harde knallen met pistoolschoten, ontploffingen, explosies en bommen’. “Ik voelde mijn huis trillen,” zegt een buurtbewoner. Bewoner Jaap Katsma hanteert de term ‘bommen’. “Je ziet er nooit wat van, omdat ze het vaak in de avond doen. En telkens schrik je je weer rot,” zegt hij.

Voornamelijk door verveling

Een deel van de knallen komt uit het Van Goghpark, zeggen de omwonenden. “Het park is ’s nachts pikkedonker. Ik zou daar ’s avonds niet doorheen lopen. Maar ik ben ook bang dat ze iets bij mijn voordeur leggen of onder auto’s,” zegt Laura Hoekstra. “Het is beangstigend. Het park met de sportvelden en speeltuin lijkt mooi, maar ’s avonds transformeert het in een donker oord,” zegt een bewoner bij wie vorig jaar een raam is gesneuveld door vuurwerk. “Ik ga met oudjaar niet weg. Ik wil de boel in de gaten houden. Het is hier verschrikkelijk uit de hand gelopen.”

Oscar Bodelier, teamleider van Jongerenwerk Dynamo zegt dat het wangedrag van jongeren in de wijk voornamelijk voortkomt uit verveling. “Hoewel wij veel activiteiten organiseren, zoals voetballen, is de klacht onder deze jongeren dat er nagenoeg niks te doen is. Zeker nu, gedurende de coronaperiode. Ze kunnen ’s avonds niet naar de bioscoop of naar een café.”

Het is voor jongerenwerkers, zegt hij, niet altijd even gemakkelijk deze groep te benaderen. “Daarbij is het handhaven en aanspreken meer een taak van de straatcoaches.” De straatcoaches van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam mogen niet met de pers praten van hun directeur. In Nieuw-West werden straatcoaches door jongeren met stenen en eieren bekogeld toen ze in de media naar buiten kwamen met verhalen.

Een oud-bewoner van de wijk die op de Pampuslaan loopt, is blij dat hij na drie jaar is verhuisd naar Weesp. “In de beveiligde parkeergarage bij ons huis was geregeld sprake van diefstal. Onze Mini is daar gestolen. Het lijkt hier een kindvriendelijke buurt, maar het is wel anders hoor.”