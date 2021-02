IJburg en landelijk Noord blijven opties locatie windmolens

Protest tegen de komst van windmolens op IJburg. Beeld Amaury Miller

Wethouder Marieke van Doorninck (duurzaamheid) kan voorlopig door met haar zoektocht naar gebieden rond de stad waar in de toekomst eventueel windturbines mogen verrijzen. Een meerderheid van de raad − in ieder geval de coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP − oordeelde woensdagavond dat de wethouder verder mag op de ingeslagen weg, zonder nu al gebieden zoals het IJmeer, de Amstelscheg of landelijk Noord te schrappen.

Onderzoek van OIS heeft uitgewezen dat Amsterdammers in meerderheid wel te porren zijn voor meer windenergie, maar dat vooral de bewoners in de wijken nabij de gebieden waar die molens kunnen komen zich zorgen maken.

Protest

Hier klonk dan ook het felste protest toen Van Doorninck in 2020 bekendmaakte dat de stad ruimte zoekt voor zeker 17 grote windturbines. Mogelijke geluidsoverlast, vermeende gezondheidsproblemen en landschapsvervuiling, alle argumenten kwamen voorbij.

Vanuit oppositiepartijen JA21, VVD, CDA en de Partij van de Ouderen kwamen dan ook veel bezwaren op tafel, en alternatieve oplossingen.

Die pareerde Van Doorninck grotendeels. Er is volgens haar zelfs in het uitgestrekte havengebied niet genoeg plek voor alle windmolens. Ook zou het geen optie zijn om een aantal molens te vervangen door zonnepanelen, dan ontstaan problemen in de maanden dat de zon te weinig schijnt. Een afstandsminimum van 600 meter is ook geen goede optie, zei ze, omdat de vraag moet zijn hoeveel geluid een turbine produceert en de afstand daarvan afhankelijk wordt gemaakt.

Extra bewonersparticipatie

Tegelijk beloofde Van Doorninck aan de PvdA extra aandacht voor bewonersparticipatie, kregen D66 en de SP een extra check op gezondheidsrisico’s en gaat de wethouder mee in de eis van GroenLinks dat nieuwe windmolens aan de hoogste geluidsreductie-eisen moeten voldoen. Dat gaf deze partijen het vertrouwen dat de plannen, ondanks de felle protesten, voorlopig doorgezet moeten worden. “Anders staan die windmolens uiteindelijk helemaal nergens,” zei GroenLinks-raadslid Jasper Groen. “Behalve in de wijken waar bewoners niet assertief genoeg zijn om zich er tegen te verzetten.”

Maar voordat de nieuwe windmolens gebouwd worden zijn er nog veel beslismomenten, waarop bezorgde omwonenden van zich kunnen laten horen. De volgende is in mei, als Amsterdam de keuze van zoekgebieden voor windmolens definitief maakt.

Van Doornick beloofde ook dat bezorgde Amsterdammers in het vervolg niet meer als ‘nimby’ worden weggezet door ambtenaren, jargon voor ‘not in my backyard’. Op verzoek van de VVD wordt die term zo snel mogelijk geschrapt uit gemeentelijke publicaties.