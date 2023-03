IJburg College wil verder onder de vleugels van Montessori Amsterdam

Het IJburg College verloor de laatste jaren aan populariteit. Beeld ANP

De bestuurders van MSA en IJburg College hebben dinsdag een intentieverklaring ondertekend. Daarmee hebben ze expliciet uitgesproken dat de wil er is om het IJburg College onderdeel te laten worden van MSA, een stichting met vijf montessorischolen onder zich, waaronder het MLA en Metis. ‘Als alles goed verloopt, valt het IJburg College vanaf 1 januari 2024 onder de MSA,’ schrijven de besturen in de brief aan ouders, verzorgers en leerlingen.

Vlak voor de zomervakantie van vorig jaar berichtte Het Parool al uitgebreid over dat het niet goed ging op het IJburg College. Docenten waren angstig, werden bedreigd en voelden zich onveilig op school. Het gevolg: zo’n 35 docenten vertrokken in de maanden voor de zomervakantie of besloten om na de vakantie niet meer terug te keren.

Grote opgave

Ook het leerlingenaantal daalde snel. In 2018 telde het IJburg College meer dan 1400 leerlingen, inmiddels zijn dat er nog maar 870. Het is een school die de laatste jaren haar populariteit verloor en waar vorig jaar slechts drie leerlingen met een vwo-advies terechtkwamen.

Rector Jolanda Hogewind zei afgelopen december tegen Het Parool dat haar werk heel lastig is. “Het is veel om directeur én bestuurder te zijn. Ik zal niet zo snel zeggen dat iets een te grote opgave is. Wel denk ik dat het goed is als er minder schoolbesturen zijn.” Ze was toen al in gesprek met andere besturen, waar ze het IJburg College onder zou willen brengen.

Hoe de fusie precies wordt vormgegeven en hoe de bestuurders de taken gaan verdelen, wordt in de komende maanden bepaald, laat een extern ingehuurde woordvoerder weten.



