IJburg College onder verscherpt toezicht inspectie

De precieze reden die de inspectie daarvoor heeft is onduidelijk. Het betreffende rapport wordt mogelijk zaterdag gepresenteerd. De school houdt het er zelf op dat de groei van de afgelopen tien jaar een 'wissel heeft getrokken' op de financiële situatie van het IJburg College.



De school komt daardoor in een select gezelschap: slechts acht andere scholen in Nederland, waaronder de Cheiderschool in Amsterdam, worden nauwlettend gevolgd door de Inspectie van het Onderwijs.



De kwaliteit van het onderwijs heeft daar overigens nooit onder geleden, benadrukt bestuursvoorzitter Marjolein Schadé in een brief die vrijdag aan ouders is verstuurd. 'De basiskwaliteit is op orde en de continuïteit van de lessen blijft gegarandeerd.' Wel wordt Mieke an den Broek Hanskamp, pas sinds augustus vorig jaar directeur van de school, bedankt voor bewezen diensten.



De fusieplannen waarop de school zich samen met Samen Tussen Amstel en IJ oriënteerde is van de baan. 'Dat is op dit moment geen reëele optie. We hebben daarom samen besloten het verkennend onderzoek daarnaar af te ronden.'