IJburg breidt uit met nieuw eiland voor 20.000 bewoners

Groter, meer, duurder. Alle records worden gebroken bij de aanleg van het nieuwe Strand­eiland, dat het grootste exemplaar moet worden van de IJburgarchipel.



Zeker 200 miljoen euro aan zand en stenen wordt vanaf deze zomer laag voor laag in het IJmeer gestort, waarna vanaf 2022 geheid kan worden in het ingeklonken nieuwe land. Nog weer wat later wonen er zo'n 20.000 mensen in 8000 huizen: de grootste woningbouwlocatie binnen de gemeentegrenzen.



Als het goed gaat met de stad, breiden de bestuurders haar uit. Zo ging dat in de 17de eeuw met de Oostelijke Eilanden, in de 19de eeuw met het Stationseiland en in de 20ste eeuw met IJburg 1.



En nu de woningschaarste extreem is en de prijzen hoog zijn, bestelt Amsterdam er een zandplaat van 150 hectare bij. "Voor het Strandeiland hebben we onze blik naar de Zuiderzee gewend, waar Marken en Urk als inspiratie dienden," zegt wethouder Eric van der Burg.



Grote verrassing

Toen in 1996 besloten werd tot de aanleg van IJburg, was het de bedoeling dat het project in 2010 zou zijn afgerond. Maar de crisis gooide roet in het eten, waardoor de ontwikkeling na Haveneiland en Steigereiland stokte.