IJbaan De Amstelbocht: ‘Een drama, het heeft te weinig gevroren’

Bart (r) en Jan bespreken de werkzaamheden. Beeld Dingena Mol

Dinsdag

Het is dinsdagochtend, rond een uurtje of tien, en ijsmeester Jan Mouris staat bij de ijsbaan. Op sommige delen van de baan is gelig ijs te zien. “Wil je het in één woord? Drama!” zegt Mouris. “Hier word ik heel ongelukkig van.”

Mouris checkt vele malen op een dag de weerstations. Vannacht was het om vijf uur min zes graden, maar een uur later was het al min twee, constateerde hij. “Die beloofde min negen bleef vannacht uit. Het heeft veel te weinig gevroren. Het ijs is niet sterk genoeg. De sneeuw van gisteren heeft het ook geen goed gedaan.”

De AOW-ploeg is present, zoals elke ochtend. Wim Jansen komt met de meetstok aanzetten. Hij legt een plank op het water en meet de dikte van het ijs: een teleurstellende drie centimeter.

De vier mannen hebben andere mogelijkheden overlegd: doorgaan of het water laten weglopen en nieuw water erin laten lopen? “Het is eigenlijk geen optie, want dan ben je een paar dagen verder. Maar als we dit alles wisten, hadden we waarschijnlijk de baan pas vandaag laten vollopen met water. Al weet je niet of je het dan wel had gered. Onze baan is vrij groot, een kleinere baan vriest sneller dicht,” zegt Mouris.

De huidige toestand van de ijsbaan betekent niet dat de AOW-ploeg de handdoek in de ring gooit. “Wij zijn het hele jaar met deze baan bezig en gaan nu niet zeggen: we hebben er geen zin meer in.”

Dus de ploeg werkt voort. Gisteravond is er twee uur lang online vergaderd met het bestuur en andere leden over het opzetten van een reserveringssysteem met time slots, het aanstellen van corona-coördinatoren en het opzetten van een afgeslankte koek-en-zopie.

“We werken toe naar de opening van de ijsbaan. Als het nu een nacht lang min tien vriest, dan komen we een eind op weg. We hebben met dit sneeuwijs acht centimeter nodig. Het schaatst straks misschien niet zo lekker, maar het schaatst tenminste.”

Vandaag is de geluidsinstallatie opgehangen bij de baan, voor muziek en meldingen. “In Ouderkerk hebben veel mensen hun hulp aangeboden. Als ik iets kan doen, zeg het alsjeblieft, zei iemand. We zijn fanatiek hier hoor.”

De leden van de AOW (Amstelbocht Onderhouds Werkgroep) treffen voorbereidingen voor de mogelijke opening van de landijsbaan later deze week. Beeld Dingena Mol

Maandag 8 februari

IJsmeester Jan Mouris (66) tuurt over zijn schaatsbaan midden in een weiland in Ouderkerk aan de Amstel. Een idyllische plek met de 17de-eeuwse molen De Zwaan op de achtergrond. De baan, die op enkele windwakken na dicht ligt, is echter bedekt met een laag sneeuw. En dat viel Mouris maandagochtend zwaar tegen.

Hij had gehoopt dat de sneeuw zondag in het water zou smelten en de vorst pas maandag zou toeslaan. “En nu komt er weer sneeuw. Dat is niet fijn,” zegt hij in het houten clubhuis waar schaatsfoto’s uit vroegere tijden de wanden bestrijken.

Mouris en de drie andere mannen uit de AOW-ploeg (Amstelbocht Onderhouds Werkgroep) zijn het hele jaar trouw twee ochtenden in de week bij de baan te vinden voor het verrichten van allerlei werkzaamheden. De laatste zeven jaar kon de ijsclub, die in 1972 is opgericht, vanwege kwakkelende winters haar leden – zo’n 1350 gezinnen – niet bedienen. Maar nu doen ze er alles aan om de baan rijklaar te maken.

Ganzen

Half december was het veld al uit voorzorg onder water gezet. Liefst 3,5 miljoen liter water werd uit de Amstel naar de ijsbaan getapt. Vorig jaar werd nog een aanzienlijk bedrag uitgetrokken voor het ophogen van het dijkje rondom de baan.

Het viertal houdt de baan nu nauwlettend in de gaten. Wim Jansen (73) joeg zaterdagavond samen met zijn kleinzoon de ganzen uit het water. IJsmeester Mouris checkt de hele dag door de weerstations van Uithoorn en Zuidoost. “We hebben een paar nachten flinke vorst van minstens min 9, min 10 nodig. Als de weersvoorspellingen uitkomen, zouden we weleens woensdagochtend open kunnen. Maar dan moeten die wel uitkomen,” zegt Mouris die naar de baan loopt en met een stok in het ijs prikt: zo’n 2 tot 3 centimeter dik.

Bart Wesseling (68) checkt de thermometer buiten bij de opslagplaats waar schuif- en borstelmachines klaarstaan: het is min 3 graden. “Glad zwart ijs wordt het niet,” zegt hij. “Door de sneeuwlaag is het bobbelig. De eerste twee dagen is het vervelend schaatsen. Maar daarna gaan we er met de borstels overheen en wordt het gladder. De Elfstedentocht schaatst ook niet lekker.”

De mannen houden de moed erin. Bart: “Het coronavirus is hardnekkig, maar het schaatsvirus wint het.”